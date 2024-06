Las sanciones por abandono de residuos se disparan en el distrito Centro de Madrid durante los primeros meses del año

La presencia de montañas de cartón y grandes bolsas de vidrio fuera de sus correspondientes contenedores es una imagen recurrente en las calles del distrito Centro, en concreto en el barrio de Chueca. Los vecinos denuncian que son los nuevos propietarios de los comercios de la zona, que generan mucho más cartón y vidrio y no lo depositan dentro de los iglús. Los hosteleros reclaman más contenedores de reciclaje en las proximidades de sus locales y ven negativo para sus negocios esta acumulación de residuos. Fuentes del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid señalan que desde enero hasta marzo de 2024 se iniciaron 162 sanciones, frente a las 134 que se pusieron en todo 2023. Se trata de una infracción tipificada con multas de entre 1.000 y 2.000 euros, según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados del Estado.

Esta acumulación de residuos es algo que los vecinos observan desde hace tiempo y lo achacan a los nuevos modelos de negocio del barrio, según explica el portavoz de Asociación de Vecinos de Chueca, Esteban Benito: "Los negocios han cambiado y han pasado de ser bares a locales de comida rápida para turistas que generan mucho cartón, ya que todos sus productos vienen empaquetados. Luego están los nuevos bares, que generan mucho vidrio y no lo reciclan de forma correcta".

El portavoz vecinal detalla que sabe quienes son los infractores y como llevan a cabo estas malas praxis: "Salen de sus locales, sueltan las bolsas o el cartón fuera del contenedor y se marchan. Esto genera un efecto llamada, pues el próximo que llega hace lo mismo y se acumula más basura". Para sorpresa de los vecinos, cuando van a depositar el cartón o el vidrio dentro de los iglús, estos están vacíos, lo que "carece de sentido". Desde la asociación, centran sus denuncias en las calles Barquillo, Augusto Figueroa, Pelayo, Fernando VI y Salesas, pues "son los lugares donde se hace complicado caminar por las aceras a determinadas horas del día", detallan.

Hostelería Madrid pide más contenedores

Ante estas acusaciones por parte de los colectivos vecinales, Hostelería de Madrid argumenta que hay varias causas que propician esta situación. Por un lado, consideran que "no hay suficientes contenedores de reciclaje de vidrio situados a una distancia razonablemente corta de los establecimientos que lo generan". En segundo lugar, denuncian un problema de frecuencia de rutas, pues "las actuales no son suficientes para mantener los contenedores vacíos en determinadas zonas de gran afluencia".

Basura y vidrio fuera de los contenedores en el barrio de Chueca mientras el interior de los iglús está vacío. CEDIDA

En este sentido, desde Hostelería de Madrid piden "optimizar la frecuencia de estas rutas para adecuarlas a las necesidades de cada zona, reforzando aquellas de mayor actividad o que, con motivo de eventos concretos, reciban mucha afluencia de público". Además, buscan una ampliación del servicio de recogida de vidrio "puerta a puerta", ya que consideran "muy operativa y positiva" esta modalidad. "Este sistema permite depositar a las empresas su vidrio reciclable cada mañana en un horario concreto. Minimiza recorridos del personal y maximiza las cantidades recogidas", indican.

Para Hostelería Madrid es importante que se cumplan las normas cívicas, pues no quieren que nadie "deje fuera los residuos de sus respectivos contenedores". Al mismo tiempo, matizan que "no se puede asociar todo el excedente de residuos de los contenedores a la hostelería al ser estos de acceso permitido a cualquier particular".

El Ayuntamiento aumenta la limpieza en Centro

La situación denunciada por los vecinos no es ajena al Ayuntamiento de Madrid, quien es "consciente" y ha tomado "medidas" en el distrito Centro. Lo primero ha sido instaurar el máximo nivel de limpieza, que supone recoger dos veces por turno los residuos abandonados: seis en total. Los contenedores de envases y cartón se recogen varias veces al día. Se establece una recogida diaria de basura orgánica y de la fracción resto, excepto festivos.

Además, tienen establecido un servicio de recogida de cartón comercial dos veces al día. Esto significa que por cada calle pasan más de 14 servicios cada día. Pues hay que sumarle el barrido manual cinco veces a la semana, el barrido de mantenimiento diario y el baldeo mixto otras cinco veces semanales.

Un barrendero del Ayuntamiento de Madrid en el distrito centro. EP

De forma complementaria, a los comerciantes se les informa desde el Consistorio de cómo deben presentar los residuos, de los horarios y de los horarios de recogida. Estos trabajos de información forman parte de las inspecciones municipales, a través de los contratos de información, particularmente por la empresa Ecovidrio.

En lo relativo a la recogida de vidrio "puerta a puerta", el Ayuntamiento recoge que "se presta exclusivamente en viales en los que existe una importante concentración de establecimientos hosteleros que generan este tipo de residuo, por lo que no es un servicio que se preste en toda la ciudad". Este servicio se presta seis días en semana, excepto festivos, para los establecimientos del distrito Centro, y cuatro días en semana (lunes, miércoles, viernes y sábado) en los establecimientos de los distritos de Salamanca y Retiro.

Además, recuerdan que "el uso de este servicio es obligatorio para los comercios que se encuentran en las zonas que se especifican, no pudiendo hacer uso de los contendores de la vía pública para depositar el vidrio".