El PSOE ve "confusión" a su izquierda y llama a retomar conversaciones con Podemos para reconstruir el espacio

La coalición del Gobierno exhibe total unidad y estabilidad después de que Yolanda Díaz haya dejado de ser coordinadora de Sumar, pero en la parte socialista observan "cierta confusión" a su izquierda que creen que debe resolverse. Fuentes del PSOE creen que el desconcierto reside en si ese espacio será un partido o una gran coalición, además de la participación que tendrá cada uno de ellos. En este sentido, abogan por que se retomen las "conversaciones" con Podemos con el fin de reconstruir el espacio a su izquierda.

Sin embargo, los morados ven con distancia la crisis de sus antiguos compañeros y creen que la decisión de Díaz ha dejado tocada a la alianza de sus antiguos compañeros de filas. Con todo, no se plantean otra cosa que no sea seguir su propio camino, como lo llevan haciendo desde que rompieron con Sumar a finales del año pasado.

Por su parte, Díaz ha aclarado que no se va de Sumar y que su intención es mantener el liderazgo político del proyecto, además de ser la interlocutora dentro del Gobierno de coalición y la presidenta del grupo parlamentario. La cuestión es que otros integrantes ya empiezan a exigir más control en la alianza Sumar, como IU o Más Madrid. Desde el PSOE no entran a valorar la situación por la que está pasando su socio de coalición, pero reconocen que ven cierta "confusión".

No creen que esto afecte directamente a la estabilidad del Ejecutivo ni que se traduzca en "debilidad" dentro del Consejo de Ministros, pero sí piensan que es un buen momento para aunar a todos los partidos a su izquierda y "reconstruir" el espacio. No ven probable que Podemos se incluya dentro de un proyecto de Díaz, pero opinan que las conversaciones con los morados deberían retomarse. "La estrategia política era aunar a toda la izquierda, pero desde que se fue Podemos...", recuerda una fuente con mucho peso en la Ejecutiva socialista.

Coalición o partido

Para el ala socialista, la confusión viene desde los cimientos del espacio, y recuerdan que, hasta el momento, Yolanda Díaz se refería a Sumar como un partido, pero tras su dimisión como coordinadora comenzó a hablar de "coalición". En su opinión, las formaciones que integran el espacio quieren verse reflejadas y no tomar las decisiones de forma tan colegiada, por lo que ahora tendrán que solventar cuál es su espacio de participación.

Desde la parte socialista del Ejecutivo niegan que la dimisión de Díaz vaya a tener ningún tipo de afectación en términos institucionales. "El Gobierno es sólido y seguiremos aplicando el programa", señalan fuentes de Moncloa, que insisten en que hay que respetar lo que hagan los partidos en términos orgánicos. Desde Sumar confirman que Díaz seguirá siendo la interlocutora de Pedro Sánchez en el Ejecutivo de coalición, algo que los socialistas ven "claro" en este momento pero, en todo caso, reseñan que será Sumar quien decida quién cubrirá ese papel en el futuro.

Estas fuentes relatan que Yolanda Díaz comunicó su decisión al presidente del Gobierno antes de su declaración institucional anunciando que dejaba la coordinación de Sumar. No fue una conversación extensa y tras ella, los socialistas guardaron silencio y remarcaron el "respeto" a las decisiones orgánicas dentro de los partidos que, en todo caso, no tendrían por qué afectar a la coalición. Otras fuentes también afirman que la vicepresidenta no transmitió en ningún momento "incertidumbre" en la primera reunión del Consejo de Ministros tras dejar la coordinación de Sumar. Eso sí, el PSOE observa una "confusión" a su izquierda que cree que hay que solventar.