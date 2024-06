¿Pensando en adoptar? Seis aplicaciones gratuitas para conocer perros y gatos que buscan un hogar

Aunque a la hora de adoptar un perro, gato u otros animales de compañía lo que siempre nos recomiendan es acudir al refugio o protectora de animales más cercana. Si bien es cierto que es una forma segura y responsable (evitando caer en criaderos ilegales que actúan por internet), la realidad es que hoy en día nos movemos mucho más a través de nuestros móviles.

Por ese motivo, hoy en día ya existen aplicaciones y plataformas gratuitas a las que muchas asociaciones y protectoras de animales están inscritas con el fin de llegar a más gente y encontrar un hogar y nuevas familias a los animales que tienen bajo su cargo.

Desde las protectoras de animales y las asociaciones existe una actividad muy fuerte a través de redes sociales, donde publican e intentan dar visibilidad a sus animales en adopción, los casos urgentes, los que se vuelven invisibles... Pero otra forma que tienen también de llegar a más gente es a través de aplicaciones pensadas para fomentar la adopción.

Miwuki Pet Shelter, AdoptaMe y Mascomad son algunas de las opciones más conocidas y con más refugios y protectoras registradas, aunque no son las únicas. Repasamos seis plataformas gratuitas donde buscar perros, gatos y otros animales en adopción.

Miwuki Pet Shelter . Con esta popular aplicación de móvil (que también tiene su versión web) podemos encontrar perros, gatos, hurones, conejos y otras especies de animales que se encuentran en adopción en toda España. Si estamos pensando en adoptar, tan solo tenemos que registrarnos y especificar el tipo de animal que estamos buscando (a través de filtros como la comunidad autónoma o ciudad, el sexo o la edad). Así podremos ver cientos de animales con la información básica y las instrucciones para ponernos en contacto con el centro de protección animal y empezar el proceso de adopción.

. Con esta popular aplicación de móvil (que también tiene su versión web) podemos encontrar perros, gatos, hurones, conejos y otras especies de animales que se encuentran en adopción en toda España. Si estamos pensando en adoptar, tan solo tenemos que registrarnos y especificar el tipo de animal que estamos buscando (a través de filtros como la comunidad autónoma o ciudad, el sexo o la edad). Así podremos ver cientos de animales con la información básica y las instrucciones para ponernos en contacto con el centro de protección animal y empezar el proceso de adopción. Klygo. En el caso de Klygo, se trata de una aplicación muy similar a la anterior aunque cuenta también con un mapa en el que podremos buscar de forma personalizada los lugares donde hay disponibles animales en adopción. Si nos interesamos por alguno de ellos tan solo tendremos que hacer clic en él y nos aparecerá toda la información necesaria para ponernos en contacto con el refugio de animales o la persona encargada del animal. Y por supuesto, también dispone de diferentes filtros con los que podamos encontrar a nuestro compañero ideal.

AdoptaMe . Similar a las anteriores, AdoptaMe es una de las aplicaciones móviles más sencillas para adoptar perros y gatos. Para utilizarla tendremos que registrarnos y así podremos acceder a todos los animales en adopción (tanto por parte de asociaciones y centros de protección animal, como de particulares). Además, cada perfil vendrá acompañado de una o varias fotos del animal, su raza (de tenerla), el tamaño, la edad y toda la información de interés para los posibles adoptantes.

. Similar a las anteriores, AdoptaMe es una de las aplicaciones móviles más sencillas para adoptar perros y gatos. Para utilizarla tendremos que registrarnos y así podremos acceder a todos los animales en adopción (tanto por parte de asociaciones y centros de protección animal, como de particulares). Además, cada perfil vendrá acompañado de una o varias fotos del animal, su raza (de tenerla), el tamaño, la edad y toda la información de interés para los posibles adoptantes. Mascomad. Otra aplicación gratuita que podemos utilizar para encontrar a nuestro compañero ideal es Mascomad. Además de poder encontrar animales en adopción, esta app también muestra animales perdidos que han sido encontrados por asociaciones o particulares. Cada peludo va también junto a al menos una fotografía y toda la información necesaria (como la raza, el tamaño, la posible edad), así como los datos de contacto de las personas o asociación a cargo. Eso sí, tan solo trabaja en la Comunidad de Madrid.

Chuby . Otra aplicación útil si estamos buscando ampliar la familia con un perro o un gato es Chuby. Además de poder encontrar información sobre perros en adopción, con esta app también podremos reportar a nuestro animal perdido y unirnos a una comunidad online de amantes de los animales, donde podemos esos casos de pérdida o los de abandono.

. Otra aplicación útil si estamos buscando ampliar la familia con un perro o un gato es Chuby. Además de poder encontrar información sobre perros en adopción, con esta app también podremos reportar a nuestro animal perdido y unirnos a una comunidad online de amantes de los animales, donde podemos esos casos de pérdida o los de abandono. Adoptare . Por último, la aplicación Adoptare es una aplicación a la que están asociados cientos de albergues de toda España donde se comparten los casos de animales abandonados. También cuenca con una comunidad enorme de personas y nos facilita mucho la labor de búsqueda de ese nuevo miembro de la familia que más se adapta a nosotros gracias a sus filtros.



Conociendo todas estas opciones ya no hay excusas para no dar con el gato o perro perfecto para nuestra familia. Eso sí, no debemos olvidar que, utilicemos la vía que sea (una aplicación o visitando el centro de protección animal), si decidimos adoptar un animal debemos hacerlo con responsabilidad, asumiendo que será parte de nuestra familia durante muchos años.