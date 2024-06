Ayuso reitera que "un país que borra delitos" con la amnistía no es "confiable": "Hace un daño tremendo"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra la ley de Amnistía este martes, el mismo día que el texto ha entrado en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado la "corrupta amnistía" porque, según ha aseverado, está haciendo "un daño tremendo" a la imagen de España. "Un país que borra delitos" y "reescribe el Código Penal" no es "confiable" para la inversión, ha valorado la mandataria madrileña.

"Tenemos un Gobierno que no debió nacer esta legislatura (...) se encuentra en una situación agónica", ha asegurado Díaz Ayuso durante la clausura el X Foro Guadarrama, un encuentro empresarial organizado por Castilla y León Económica en el que también han participado el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La presidenta madrileña ha manifestado ante el auditorio del foro que en la coalición PSOE-Sumar "no queda crítica", "no hay lugar al contrapeso" y no se hace "caso en ningún momento a la verdad ni a los límites". "(El Gobierno) sobrevive en una estrategia de huida hacia adelante constante y, por tanto, sin un programa claro, sin un proyecto para España", ha insistido Díaz Ayuso.

Para la líder 'popular', que antes de este acto ha participado en la Junta Directiva Nacional del partido en Génova para analizar el resultado de las elecciones europeas, el Ejecutivo central no sabe "a dónde quiere dirigir la Nación" ni que futuro le espera "después de todo esto", en referencia a la ley de amnistía, que está este martes en el centro del debate público en España.

"Los problemas se van multiplicando y no se pone el acento sobre lo que importa de verdad", ha observado la presidenta regional, que ha situado frente al Gobierno de la Nación a los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ambos del PP y en el caso del segundo en coalición con Vox.

Díaz Ayuso ha reivindicado que estos gabinetes van más allá "de la supervivencia" y de leyes que solo benefician "a unos pocos" como a su parecer sucede con "la corrupta amnistía". "Está avergonzando a cualquier democracia liberal y está haciendo un daño tremendo a la empresa, a la seguridad jurídica y a la imagen de España dentro y fuera", ha subrayado la dirigente madrileña, que ya avanzó hace unos días que preparaba un recurso de inconstitucionalidad contra este texto.