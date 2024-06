Hallan en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo un abecedario paleohispánico, previo a la alfabetización latina

Antes de que el alfabeto latino se convirtiera en el sistema de escritura dominante en la península ibérica, las escrituras paleohispánicas eran los sistemas que se utilizaban. Hasta ahora se tenía constancia de dos abecedarios en esta escritura prelatina. Ahora, en Extremadura, ha aparecido el tercero.

Se sabe que las escrituras paleohispánicas se usaron, como mínimo, desde el siglo V a. C. hasta finales del siglo I a. C. o principios del s. I d. C. y fueron el principal vehículo de expresión de las lenguas paleohispánicas.

El primer alfabeto en esta escritura hallado en la Península Ibérica fue el signario de Espanca, encontrado en Castro Verde, Bajo Alentejo (Portugal). Tiene 27 signos y es el único completo que se conocía hasta la fecha. Antes había aparecido otro en el santuario celtibérico de Peñalba de Villastar (Teruel), pero en caracteres latinos.

El yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo

Ahora, investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura, están estudiando una serie de signos inscritos en una tablilla de pizarra de hace 2.500 años encontrada en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz).

Excavaciones del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo. JUNTA DE EXTREMADURA

El yacimiento de Casas del Turuñuelo se localiza en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, próximo a la desembocadura del río Búrdalo. En 2015 comenzó su primera campaña de excavación y ya van por la sexta, según el CSIC. Su singularidad se encuentra en su excelente estado de conservación, lo que permite documentar técnicas constructivas y soluciones arquitectónicas que, hasta la fecha, no se habían documentado en un yacimiento tartésico.

21 signos de un abecedario mayor

Lo que se ha hallado en esta ocasión parece ser una secuencia de 21 signos trazados en el marco de una tablilla en la que también se ven figuras de guerreros. Según las primeras interpretaciones, esos signos serían los de un abecedario, el tercero, de una escritura paleohispánica meridional.

"El volumen de información que contenía era superior incluso al de los propios rostros encontrados [de los guerreros]", explica Esther Rodríguez González, investigadora del CSIC y una de las responsables de las excavaciones arqueológicas. Además de las siluetas de unas figuras humanas, los científicos ya habían observado varios círculos y líneas que hacían intuir que la placa se podría analizar a diferentes niveles.

En la placa se puede apreciar a cuatro individuos que han sido identificados como guerreros, dada su vestimenta y las armas que portan.



Esther Rodríguez González, codirectora del equipo, explica en detalle este descubrimiento. pic.twitter.com/8bNBifIKHr — CSIC (@CSIC) June 6, 2024

Abecedario de escritura paleohispánica meridional

Al conocer la noticia del hallazgo de la placa de pizarra con las siluetas de los guerreros en el yacimiento de Badajoz, Joan Ferrer i Jané, investigador adscrito al grupo LITTERA de la Universidad de Barcelona, se puso en contacto con los del IAM y les pidió fotografías de la zona para poder corroborar sus sospechas.

"Más allá de las figuras, cuando observé la placa vi que en uno de los laterales parecía haber un signo paleohispánico, un signo que no se puede confundir con ningún otro. También se apreciaban otros trazos compatibles con signos de una secuencia conocida", explica Ferrer.

Todo apunta a que se trata de un abecedario de escritura meridional. Lo que ha visto el experto es que "la secuencia inicial ABeKaTuIKeLBaNS?ŚTaUE, es casi la misma documentada en el abecedario de Espanca, excepto por el decimoprimer signo, que presenta una forma especial".

Excavaciones en el yacimiento tartésico de El Turuñuelo, Guareña DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

¿Qué han hecho los fenicios por nosotros?

Quizás muchos desconozcan que la llegada del burro o la gallina se la debemos a nuestros vecinos del otro extremo del Mediterráneo, pero también la introducción de la vid y el olivo, el hierro, la arquitectura cuadrangular, el torno de alfarero o determinadas técnicas de orfebrería o el trabajo del hueso y del marfil, así como el alfabeto, según resume Esther Rodríguez. "Es fundamental que la sociedad sepa que no todo se lo debemos a los romanos, sino que muchas sociedades que los precedieron, entre la Prehistoria y la Edad del Hierro, son protagonistas y causantes de muchos de los elementos y aspectos que hoy nos acompañan en nuestro día a día", asegura.

Derivan de la escritura fenicia

Todas las escrituras paleohispánicas derivan de la escritura fenicia, de la que se hizo una primera adaptación a lo que se llama un signario paleohispánico original. No obstante, algunos investigadores defienden que en su creación también habría influido el alfabeto griego.

Luego se produjeron dos adaptaciones diferentes, de modo que se dividen en dos familias: la familia nororiental y la familia meridional. La frontera entre una y otra estaría, aproximadamente, al sur de Valencia. En los abecedarios la secuencia inicial ABCD procede pues del fenicio.

Arqueólogos del @IAM_CSIC desvelan los últimos hallazgos del yacimiento de la civilización tartésica de #CasasdelTuruñuelo (Badajoz)

Entre el material recuperado, de los s VI-V aC, hay objetos únicos como una placa de pizarra grabada con figuras humanas

Los detalles en este hilo pic.twitter.com/1fQrQUup8E — CSIC (@CSIC) June 6, 2024

Esperando que aparezcan más inscripciones

Al encontrado en Guareña, que correspondería a la familia meridional, le faltarían al menos seis signos en la zona partida de la pieza. Empieza con la secuencia “ABeKaTu”, que sería su equivalente, y contaría con 21 signos escritos en el sentido de izquierda a derecha siguiendo el borde exterior de la placa.

La colaboración entre los investigadores ayudará a determinar si el abecedario de Casas del Turuñuelo se puede clasificar con alguna de las escrituras ya conocidas o si debe considerarse una escritura meridional independiente. "Esperamos que muchas más inscripciones salgan a la luz en futuras campañas", comenta Ferrer.