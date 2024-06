Manu Pineda, tras perder su escaño en la Eurocámara, revela que en IU no estaban de acuerdo con el puesto 4º que les dio Sumar

Manu Pineda, que se queda fuera de la Eurocámara tras las elecciones europeas, ha reaccionado a la dimisión de Yolanda Díaz en el informativo La noche en 24 horas. "Nosotros respetamos su decisión, creemos que es una buena ministra de trabajo", ha dicho. Sin embargo, también ha afirmado que le trasladaron su descontento por la posición de IU dentro de la lista electoral. "No estuvimos de acuerdo con la posición de IU en las listas, lo dijimos, pero asumimos un riesgo", ha contado.

"Pensamos que no fuimos tratados justamente, tuvimos un debate largo, habían compañeros que planteaban ir en solitario", ha revelado y ha explicado que no lo hicieron porque "la ciudadania no hubiera entendido que hubiéramos presentado una nueva lista a la izquierda".

También ha opinado sobre Podemos y sus resultados. "El hecho de que Podemos fuera al margen de Sumar era un fracaso colectivo, sin repartir culpas".

IU apuesta por la unión de las izquierdas

De cara al futuro, ha dicho que Izquierda Unida prefiere poner en valor lo une a las izquierdas y que buscará a Podemos. "Ojalá podamos acercarnos a Podemos, ojalá podamos andar juntos con Podemos y todas las izquierdas que están fuera", ha mencionado y ha lanzado un mensaje para para frenar la dispersión. "La izquierda tiene que ser responsable y hacer frente al avance de la internacional reaccionaria, si seguimos peleando entre nosotros, una izquierda contra otra, se lo estamos poniendo muy fácil.

Pineda aceptó su derrota y agradeció a su militancia. "No ha sido posible. Los resultados son claros, y la candidatura de Sumar no ha recibido los apoyos suficientes para que sea elegido eurodiputado. Quiero agradecer a toda la gente que ha depositado su confianza en nosotros, a todos los y las apoderadas e interventoras; y, especialmente, a la militancia de oro de Izquierda Unida y el Partido Comunista Español.