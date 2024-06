El PP-A celebra su victoria en Andalucía en las elecciones europeas y Espadas ignora el golpe y se postula para 2026

Los resultados de las elecciones del pasado domingo, en las que el PP consiguió su primera victoria en Andalucía en una cita europea con las urnas, han tenido una lectura muy diferente entre los populares y los socialistas. Mientras los de Juanma Moreno siguen celebrando un triunfo que consideran que "consolida el cambio de ciclo" en la comunidad, el líder del PSOE-A, Juan Espadas, evita la autocrítica y defiende un proyecto con el que confirma que quiere volver a ser candidato a la Presidencia de la Junta en 2026, pese a las voces críticas dentro de su partido que ya han empezado a pedir su dimisión.

Tras la valoración de Moreno la misma noche electoral, donde afirmó que "han ganado la honestidad y la moderación" y no quienes "dividen a la sociedad", el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, destacó este lunes que la victoria del 9-J, junto con la de las autonómicas de 2022 y las municipales y generales de 2023, suponen la consolidación del "cambio de ciclo político y social en Andalucía". Un cambio, añadió, que "no responde a un espacio concreto, sino a un clamor social que pide moderación y democracia".

Un "gran éxito", inciden en el PP, que pone de manifiesto el apoyo que los ciudadanos han otorgado a la "vía andaluza" del presidente de la Junta, basada en "sumar esfuerzos" y en el "diálogo" y en "evitar los bloques, las divisiones y el enfrentamiento". Y que desde el partido "asumimos desde la máxima responsabilidad". Los populares consiguieron el domingo más de 1,1 millones de votos en Andalucía, con el 37,8% de los apoyos, casi 16 puntos más que en 2019 y a 5,7 puntos de distancia del PSOE.

Pero desde San Vicente, sede de los socialistas andaluces, la interpretación de los resultados es bien distinta. Su secretario general, Juan Espadas, que no compareció la noche electoral, sí lo hizo en la tarde del lunes antes de analizar los comicios en la Comisión Ejecutiva Regional. Su formación solo obtuvo el voto de 935.603 electores, el 32,16%, lo que supone haberse dejado por el camino más de 612.000 apoyos desde las últimas elecciones europeas.

Para Espadas, en cambio, aunque no es el resultado "deseado", tampoco es malo del todo. "Más de un 30% garantiza un suelo sólido para ganar al adversario en las próximas elecciones", afirmó el líder del PSOE-A, que aseveró contundente que su proyecto político "no está agotado" y que "conseguirá su objetivo en dos años", toda vez que confirmó que su intención es "seguir trabajando para ser candidato en 2026", cuando vuelvan a celebrarse elecciones autonómicas en la comunidad.

Voces de dimisión

Y ello después de que varias voces dentro del PSOE hayan empezado a pedir su dimisión. Lo ha hecho Juan Pablo Durán, ex secretario general del partido en Córdoba y actual miembro del Comité Director, que fue "relegado del proyecto" de Espadas y que ahora considera que este "tiene que asumir responsabilidades" porque "ha descapitalizado" al PSOE-A y lo ha convertido en un "peso muerto". También se ha pronunciado quien fuera competidor de Espadas, junto a Susana Díaz, en las primarias de 2021, Luis Ángel Hierro, que encabeza una plataforma que pide a las bases que "se levanten" y que se vuelvan a convocar primarias. A ellos se suma, entre otros, Luis Navarrete, ex secretario general de los socialistas sevillanos, que en redes sociales se ha preguntado "¿qué tiene que pasar en Andalucía para que algunos ‘acumulacargos’ dimitan?".

Sobre estas críticas no ha querido pronunciarse Espadas, al considerar que no forman parte de las direcciones provinciales ni regional del partido, razón, ha deslizado, por la que "igual opinan así". Y les ha instado a plantear sus quejas y propuestas en los "órganos de decisión" de la formación. También a ellos les ha recordado que "en 2018, con un 28% [de los votos], no hubo dimisiones de la entonces secretaria general, sino trabajo", en clara alusión a Susana Díaz, que ganó aquellos comicios, pero perdió la Presidencia de la Junta.

También se ha referido Espadas al PSOE nacional en varias ocasiones, al señalar que la federación andaluza consiguió el domingo un porcentaje de voto superior a la media nacional, del 30,1%. Y que también desde Andalucía tienen "derecho a reivindicarse" por haber conseguido "resistir" y frenar un avance superior de la "ultra derecha", aunque ha lamentado la entrada en escena de Se Acabó La Fiesta. Igualmente, Espadas ha achacado parte de la derrota socialista a la baja participación, del 45,3% en Andalucía (49% nacional), especialmente en zonas rurales y de rentas medias y bajas.

Por último, y respecto a las cuatro victorias del PP en Andalucía, el líder del PSOE-A ha esgrimido que los ciclos políticos "hay que medirlos completos" y que Moreno, que llegó a la presidencia del PP-A en marzo de 2014, "ha perdido nueve elecciones y ha ganado cinco". Por todo ello, ha reiterado, seguirá al frente del partido "mientras tenga la confianza de la militancia", y cuando esto no ocurra, "sabré dónde está la puerta".