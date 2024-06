La entrevista de este lunes de Marta Riesco para Ni que fuéramos ha dado mucho que hablar. Después de que hablase a solas con María Patiño, el resto de colaboradores ha acudido a plató para hablar cara a cara con la exreportera.

Durante el programa, Kiko Hernández le ha preguntado si se sentía identificada con Rocío Carrasco, quien públicamente denunció los abusos sufridos por su expareja, Antonio David.

En ese momento, la protagonista ha ofrecido sus disculpas: "Hay cosas que me han ocurrido que ahora me hacen empatizar con ella. Estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando y lo que estaba contando no me lo creía".

Además, ha agregado que su percepción sobre la hija de Rocío Jurado ha cambiado por completo. "He sido una gilipollas y muy injusta con ella. Su dolor es absolutamente real. Me la creo porque me han ocurrido cosas similares a las suyas", ha asegurado.

Respecto al polémico documental donde Carrasco relata sus vivencias con el exconcursante de Supervivientes, la televisiva ha revelado que el ex guardia civil "lo miraba callado (...) Lloraba cuando se hablaba de los hijos".