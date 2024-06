Los treinta rechazos de Stephen King: el gran fracaso del autor antes de ser famoso

Cuando se habla de la trayectoria de Stephen King es imposible no vincularlo al ejemplo del éxito editorial y literario. Y lo es. Pero antes de alcanzar el éxito existieron más de dos décadas de fracaso, importantes y necesarias para que todo lo que sucedió después de Carrie pudiera llegar a suceder.

'Carrie' no es 'Casablanca', pero es mejor que el libro

A Stephen King, mago indiscutible del terror y el suspense más comercial, lo nombran en escuelas de escritura de todo el mundo como ejemplo de perseverancia, más que de talento.

A mediados de los años '70, King, en su treintena, era un profesor de inglés de secundaria que tenía aspiraciones a ser escritor a tiempo completo. Había empezado a escribir siendo preadolescente, influenciado e inspirado por libros y películas del género, como los volúmenes de Lovecraft o la película El pozo y el péndulo, una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe.

A los trece años empezó a escribir y enviar relatos a diferentes revistas, pero de las muchas decenas que llegó a presentar solo una fue publicada: In a Half-World of Terror, que vio la luz en el fanzine Comics Review, en 1965.

Fragmento de 'In a Half World of Terror' Revista Comics Review

King empezó a escribir novelas a comienzos de los '70. Cuando llegó a Carrie, ya había escrito tres. Ninguna de ellas fue publicada.

Carrie comenzó siendo un relato, venido además de un reto entre escritores noveles, cuenta el autor, cuando otra autora le dijo que «solo escribía sobre hombres porque no sabía crear un buen personaje femenino». King ha contado, en numerosas ocasiones, que se inspiró en dos antiguas compañeras de escuela que habían sido víctimas de bullying para crear a Carrie, quien sería su primera protagonista femenina.

La historia comenzaría siendo un relato de cuatro folios que terminó en la basura hasta que Tabitha King rescató el manuscrito e insistió a su marido para que la extendiera y la convirtiera en novela. Este parece el punto de la historia donde se podría decir que entonces se hizo la magia, la novela fue publicada y fue un éxito, pero lo cierto es que no fue exactamente así.

En primer lugar, King siempre ha contado que si continuó con Carrie fue porque no tenía otras ideas que explorar. Una vez que la novela estuvo terminada, el escritor aún no lo sabía, pero se convertiría en una de las novelas de éxito más veces rechazada de la historia. King envió el manuscrito de Carrie a decenas de editoriales, y recibió, de facto, más de treinta rechazos, con argumentos como que «las utopías negativas no venden».

En septiembre de 1974, y cuando King ya no esperaba recibir ninguna nueva respuesta sobre su novela, recibió una oferta de la editorial Doubleday, quien le ofrecía un anticipo de 2500 dólares. Carrie se convirtió, así, en la primera novela publicada de Stephen King.

Pero ¿es este el momento en que ya podemos hablar de éxito? No, aún no. Y es que no fue hasta un año más tarde cuando la novela empezó a triunfar, después de que se editara la edición de bolsillo. De repente, Carrie (ahora sí) vendió más de un millón de ejemplares y llamó la atención de la industria cinematográfica. Sus derechos se vendieron por cuatrocientos mil dólares y en 1976 ya había sido llevada a la gran pantalla.

Un spoiler no es necesariamente siempre sobre la última escena o sobre el final, también puede serlo con las secuencias importantes o los puntos de giro de la película: en el caso de 'Carrie', de Brian de Palma, no era en absoluto necesario adelantar la estampa de Sissi Spacek bañada en sangre (de cerdo), aunque solo fuese por preservar la sorpresa del momento.

A sus setenta y seis años (camino de setenta y siete), Stephen King ha publicado más de sesenta novelas y ha vendido más de trescientos cincuenta millones de copias de sus libros en todo el mundo, casi todos los cuales han sido adaptados a cine, televisión y/o teatro, en formato película, serie, miniserie, etc. y abarcando desde novelas completas hasta relatos o solo personajes. Es, de hecho, uno de los autores más veces adaptado a cine, televisión y teatro de la historia, por detrás de William Shakespeare, Charles Dickens y Agatha Christie, aunque asciende en la lista si solo contamos cine y televisión y se va al número uno si nos centramos en autores contemporáneos.