Malena Gracia, expareja de Paco Arévalo, prepara una canción para el humorista: "Dirán que lo he hecho para salir en la tele"

Durante los últimos años de Paco Arévalo, que falleció el pasado 3 de enero, el humorista mantuvo una relación de idas y venidas con Malena Gracia. La artista, que no tuvo la oportunidad de despedirse de su expareja por ciertas rencillas familiares, está preparando una canción en homenaje a Arévalo.

La cantante ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que está envuelta en varios proyectos profesionales, entre ellos "una colaboración con un artista muy importante", del que no ha podido dar más detalles. Pero también tiene pendiente de lanzar El hombre que me hacía reír, la canción que ha dedicado a Arévalo.

Malena Gracia ha contado con la ayuda de un compositor para la producción del tema, pero ha asegurado que de la letra se ha encargado ella. "Quería decir muchas cosas y en la canción las digo", ha comentado.

La intérprete de Loca ha expresado que, aunque le encantaría que fuera "el nuevo hit", este single lo ha hecho "de corazón porque se la debía" a su expareja. "Como no me dejaron despedirme, es un homenaje a él", ha desvelado.

"Hablo de nuestra historia, de que no me dejaron despedirme, de todo lo que sucedió. En la letra plasmo la realidad y qué mejor que contar la realidad, eso llega al corazón", ha comentado Gracia ante los medios, y ha asegurado que "es una canción muy reivindicadora, para que los que no se han enterado, se enteren".

El hijo de Arévalo fue el que se encargó de vetar la entrada de la artista al tanatorio cuando falleció su padre. Pero Malena Gracia ha asegurado que le "da igual" lo que opinen los familiares del cómico. "Lo he hecho de corazón, se lo merece él y que digan lo que quieran", ha comentado la cantante.

"Ahora dirán que lo he hecho para salir en la tele. Yo es que salgo siempre en la tele, son ellos los que la buscan", ha añadido Malena entre risas, que ha asegurado que "después de lo mal que se portaron", por su parte la relación está completamente rota.

"Yo no guardo rencor, pero como la gente tiene esos odios, peor para ellos. Yo estoy feliz", ha comentado también ante las cámaras. "Va a empezar a sonar por todos los sitios, si la quieren escuchar que la escuchen y si no, que se pongan unos tapones", ha zanjado la artista.