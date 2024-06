Charles Spencer, hermano de Lady Di, se separa de su tercera esposa tras escribir sus duras memorias

Charles Spencer, el hermano de la llorada Lady Di, ha anunciado su tercer divorcio. El conde se ha separado de Karen Gordon, con quien llevaba trece años casado y es padre de una niña.

El aristócrata tío de Guillermo y de Harry ha sido el encargado de dar a conocer su separación: "Es inmensamente triste. Solo quiero dedicarme a todos mis hijos y a mis nietos, y le deseo a Karen toda la felicidad en el futuro".

Así lo confirmó a Mail on Sunday. La relación se rompió en el mes de abril, mientras Spencer terminaba el libro de memorias A very private school, todavía no publicado.

Escribir esta autobiografía habría afectado mucho a Spencer, ya que en la misma recoge que sufrió abusos sexuales por parte de la niñera que tenía, así como el trauma que le supuso el abandono de su madre.

Charles Spencer tuvo cuatro hijos con su primera mujer, Victoria Lockwood, y dos con la segunda, Caroline Freud.

A pesar de que su estado anímico podría haber sido una razón para el divorcio, también se especula con que el conde tenga una nueva ilusión: la arqueóloga noruega Cat Jarman, que presenta un podcast sobre historia, The Rabbit Hole Detectives.