Ángel Víctor Torres reconoce que conocía a Koldo García pero niega haber dado órdenes para contratar con Soluciones de Gestión

El expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dejado varios mensajes a su paso por la comisión de investigación de las mascarillas en el Congreso: Su gestión de la pandemia fue "ejemplar", él no tuvo nada que ver con la contratación de la empresa del caso Koldo y, aunque es cierto que conoció al exasesor de Ábalos, no le parece "una anomalía". El socialista no ha profundizado en explicar esa relación, que ha tildado de "institucional", pero ha asegurado que "nunca jamás" pidió a nadie que contratara con una empresa , no recibió ninguna propuesta "ni de Koldo ni de Ábalos".

Ángel Víctor Torres ha dado la misma explicación que su exviceconsejero de Presidencia en torno a la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa que presuntamente cobraba mordidas en contratos como los firmados con el Gobierno canario. El que fuera su consejero y ahora es su jefe de gabinete, Antonio José Olivera, ha admitido en la misma comisión que fue él quien recibió la llamada de la trama. Concretamente de Íñigo Rotaeche, que figuraba como administrador único de Soluciones de Gestión.

El 21 de abril de 2020, Rotaeche le habló a Olivera de su empresa, que ya había entregando mascarillas a Puertos del Estado y tenía material de sobra para suministrarlo en Canarias. Según la versión ofrecida este lunes, el exviceconsejero de Torres solicitó una propuesta detallada vía correo electrónica y, según la recibió, la reenvió a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Fue esta institución la que avaló la propuesta, un trámite "reglado", y entonces se cerró el pacto.

A finales de abril llegaron las mascarillas en tres tandas, de forma que el Gobierno canario decidió hacer un segundo pedido. En total se contrataron 5,3 millones de mascarillas y se pagaron -a posteriori- 12,5 millones de euros. El Servicio Canario de Salud envió muestras al Centro Nacional de Medidas de Protección y descubrió que parte del material no eran mascarillas FFP2 sino FFP1. Por estas 837.000 mascarillas, según ha declarado Olivera, se pagó un 66% menos de lo acordado.

"Como con otras empresas, se enviaba la muestra a ese centro nacional. En este caso se pagó un 66% menos, yo creo que si hay una trama no haces eso", ha subrayado el ministro Ángel Víctor Torres.

A Elías Bendodo, el interrogador del Partido Popular en la comisión, no le ha convencido esta explicación, así que ha concluido su intervención diciendo que el ministro había ido a aquella comisión a "marcarse un Armengol". "Se ha remitido a los servicios técnicos y no ha aclarado nada", ha sentenciado el popular.

Más adelante, el ministro interrogado ha defendido su confianza "en los profesionales de Sanidad" y ha alabado su "magnifico trabajo". Y ha zanjado ante las preguntas del diputado de Vox Carlos Flores Juberías: "Hubiera sido una temeridad, y se lo digo mirándole a los ojos, que en abril o marzo ante una propuesta de hacer llegar millones de mascarillas hubiéramos dicho que no. El material llegó, se comprobó y salvaba vidas".