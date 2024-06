Actor de éxito y estrella del country: Rick Moranis sigue retirado a la espera de volver

Estaba en su treintena cuando a lo largo de los años '80 nos regaló títulos como Los cazafantasmas, La pequeña tienda de los horrores o, por supuesto, Cariño he encogido a los niños, pero cuando su mujer, Anne Belsky (Anne Moranis), murió a principios de los '90, el actor comenzó a bajar el ritmo para cuidar de su hija hasta que, finalmente, en 1997 se retiró de la cartelera para centrarse en su familia, aceptando, ya en aquellos años, solo papeles que pudiera asumir sin tener que desplazarse de Nueva York, su lugar de residencia.

Rick Moranis en 'La loca historia de las galaxias'. ARCHIVO

Fue en Nueva York cuando Moranis comenzó a explorar su otra vertiente artística: la música country. No sería el primero ni el último: el también actor Steve Martin despuntó como virtuoso del banjo y el bluegrass.

Moranis, por su parte, se hizo muy popular en su género. En el año 2005, su álbum The Agoraphobic Cowboy (El vaquero agorafóbico) le consiguió una nominación al Grammy a mejor álbum de comedia. Y no sobraban los motivos.

My Mother's Brisket & Other Love Songs fue su último álbum de estudio, ya en 2013. Después, hubo que esperar cinco años para volver a subirlo al candelero, y es que, cerca ya de 2019, se empezó a especular con un revival de Cariño, he encogido a los niños, en el que Josh Gad estaba trabajando como guionista y sería el encargado de interpretar a Nick Szalinski en su versión adulta, y Moranis confirmó, en 2020 y a través de un twit en el que decía «Honey, I'm back», que volvería al cine para meterse de nuevo en la piel de Wayne Szalinski, el padre de Nick. Sin embargo el COVID primero y el presupuesto después consiguieron dejar aparcado el proyecto que, si bien no se da por perdido del todo e incluso en algunos portales aparece como «pendiente de fecha de estreno», está absolutamente congelado.

Curiosamente, al tiempo que se paraba el proyecto de Shrunk, Moranis salía de su retiro por la que, al menos por ahora, ha sido su última vez, cuando Ryan Reynolds consiguió "arrastrarlo" a un anuncio de Mint Mobile.

De esa noticia que Dailymotion dio a conocer al mundo han pasado ya casi cuatro años, y el actor permanece desde entonces en el retiro a sus setenta y un años, alejado de las cámaras, las redes sociales e internet en general, ya que lo último que ha hecho ha sido cerrar su página web. Lo que falta por ver es si mantendrá la promesa de volver a interpretar a Wayne Szalinski si, finalmente, Shrunk ve la luz.