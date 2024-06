Sánchez no se plantea de momento reestructurar el Gobierno y Ferraz llama a la unión a su izquierda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene previsto ningún movimiento ni reestructuración en el Ejecutivo tras la dimisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como líder de Sumar. Al menos, de momento. Así lo señalan fuentes de Moncloa, que circunscriben la marcha de Díaz a una decisión de partido en la que la parte socialista del Gobierno no debe entrar porque es una cuestión puramente orgánica. "Respeto absoluto", señalan. Sin embargo, desde Ferraz sí llaman a la unión de las fuerzas a su izquierda, piden acabar con las "cuitas internas" y centrarse en lo que tienen enfrente, que es una "ultraderecha" reforzada.

Tras los malos resultados de Sumar este domingo -un 4,6% de los votos y tres diputados-, Yolanda Díaz anunció este lunes su decisión de abandonar la dirección del proyecto que ella misma creó, pero sin dejar su cargo institucional como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno. Es una decisión que la parte socialista del Gobierno no entra a valorar, aunque asegura que no hay "novedades" sobre una eventual reestructuración en el Ejecutivo. La primera vez que Díaz se reunirá con el resto de sus compañeros de coalición será este martes en el Consejo de Ministros. De momento, en Sumar no han avanzado ningún movimiento, como tampoco lo han hecho sus socios del PSOE.

El silencio entre los responsables socialista del Gobierno ha sido casi inquebrantable. El único que lo ha roto ha sido ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha opinado que "dispersar fuerzas es, en términos electorales, un error". Se trata de una valoración que comparte con Ferraz. En el cuartel general de los socialistas hay preocupación respecto a este asunto, ya que lo que han demostrado estas elecciones europeas es que la fragmentación de la izquierda no funciona. Por ello, la portavoz, Esther Peña, ha señalado que los socialistas quieren "una izquierda fuerte y unida" y por ello ha animado a que Sumar ya Podemos a que miren con "rigor y seriedad" a los retos que hay "por delante", como es la subida de la ultraderecha.

Desde Ferraz aseguran que estos partidos deberían acabar con las "cuitas internas" y aclararse. "Tienen que ser conscientes de lo que hay al otro lado", señalan fuentes socialistas, que ponen el foco en el ascenso de lo que ahora llaman "el dragón de tres cabezas", compuesto por PP, Vox y el partido SALF del ultraderechista Alvise Pérez. Para el PSOE, la única fórmula de reeditar la coalición progresista es que los partidos como Sumar y Podemos permanezcan unidos, por lo que les anima de mirar con "rigor y seriedad" el futuro. Para ello tienen tiempo, ya que el PSOE ya avanzó que Sánchez no convocaría elecciones generales anticipadas, por lo que prevén agotar los tres años que quedan de legislatura.

Reactivar la iniciativa legislativa

Tras meses de parón legislativo por un ciclo electoral que comenzó en febrero con las elecciones de la Xunta de Galicia y terminó este domingo con las europeas, el PSOE busca "volver a la normalidad" cuanto antes en el ámbito legislativo. Precisamente, el Ejecutivo publicó en el mes de marzo su plan anual normativo, en el que preveía aprobar un total de 198 iniciativas en 2024, aunque el 75% de las mismas serían reales decretos. Lo cierto es que, de momento, el Gobierno de Sánchez solo ha aprobado una ley, la de enseñanzas artísticas, por lo que tendrían que pisar el acelerador para completar su objetivo de aprobar 59 antes de que acabe el año.

Todo esto se complica con varios de sus socios debilitados. En primer lugar con Sumar, con quien comparte coalición y que en estos momentos se encuentra descabezado tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora. También están Junts y ERC, con quienes se encuentran en plenas negociaciones de cara a la conformación del Gobierno de la Generalitat.

Los posconvergentes nunca han sido socios estables para el PSOE, de hecho, en los últimos días amenazaron con retirar el apoyo a Sánchez si el PSC no investía a Carles Puigdemont. En cuanto a los republicanos, se encuentran en plena reestructuración tras el batacazo en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Desde Ferraz insisten en la autonomía de Salvador Illa para tomar decisiones en Cataluña, aunque avanzan que la repetición electoral en esta comunidad no está en su hoja de ruta.

Otras fuentes de la Ejecutiva socialista sacan pecho de los resultados de las europeas en Cataluña, una de las tres comunidades donde ha ganado el socialismo. Queda por ver si Illa hará valer estos resultados en las negociaciones catalanas aunque, de momento, el primer movimiento ha sido la imposición de Junts al PSC en la Mesa del Parlament, que estará presidida por Josep Rull y será de mayoría independentista.