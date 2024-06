Los vecinos de Villaverde recaudan fondos para ayudar a quienes no pueden pagarse la medicación

Hay un tipo de pobreza que no se ve pero sí que se siente... Es la pobreza farmacéutica, que afecta a más de un millón y medio de personas en España. Ciudadanos que, como Mari Carmen, no pueden pagarse la medicación prescrita por su médico y que no está financiada por la Seguridad Social. Para muchas personas los precios son inasumibles y se ven obligadas a elegir entre comer, pagar el alquiler... o comprarse los fármacos. En Villaverde, el proyecto solidario Incofarmacia trata de ayudar a estos vecinos a comprar los medicamentos que necesitan.

Mari Carmen se gasta "unos setenta euros al mes en medicación" y cobra una pensión no contributiva de 500 euros. Padece de rosácea, diabetes, colesterol además de otros problemas en la piel y los ojos y, cuando tenía 6 meses le azotó la poleo. Como consecuencia, ahora lleva una prótesis en una de sus piernas, que tiene que cambiar cuando se desgasta por el uso: "Hay una parte que me tienen que forrar y eso lo tengo que pagar yo. Son 308 euros". Va a afrontar el gasto con ayuda de alguna amiga porque "yo no lo puedo pagar". Al igual que ha tenido que hacer con el resto de medicinas que necesita.

Ha tenido que recurrir a la solidaridad de sus amistades cuando Incofarmacia no estaba en marcha. Este proyecto empezó en noviembre de 2020, cuando, la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto detectó una necesidad en las llamadas 'colas del hambre' durante la pandemia. Voluntarios, como Javier Cuenca, también presidente de la asociación y uno de los impulsores de Incofarmacia, detectaron que "muchas personas no solamente tienen problemas para acceder a la comida". "La gente nos contaba que tenían enfermedades crónicas y habían tenido que dejar de tomar la medicación que les mandaban o tomársela de manera inadecuada", relata Javier. Y de esas conversaciones con los vecinos más vulnerables nace el proyecto Incofarmacia, financiado por donaciones de particulares. En julio de 2023, tuvo que llegar a su fin por falta de recursos económicos: "Al inicio de la pandemia la sensibilidad era más potente, con el paso del tiempo nos olvidamos y sí, de vez en cuando entraba algún donativo de gente muy cercana a la asociación, nosotros mismos también de vez en cuando metíamos algo de dinero en la cuenta, pero no nos daba como para tener el proyecto en marcha". Ahora vuelve para ayudar a quienes más lo necesitan.

Javier Cuenca, presidente de la asociación de vecinos La Incolora y uno de los impulsores de Incofarmacia. José González / 20 minutos.

Son personas a las que, de un día para otro, les cambia la vida... Mari Carmen necesita esta ayuda para poder afrontar sus gastos desde hace tres años. "Desde que murió mi madre. Porque antes juntábamos su pensión de viudedad y la mía no contributiva y, parece que no, pero era otra ayuda". Al fallecer su madre, sólo le han quedado 500 euros: "Y tengo que pagar el alquiler, el teléfono, el gas, la comida... Entonces, ¿qué te queda? No puedo vivir de esta manera", se pregunta Mari Carmen. Ahora, con esta ayuda vive mejor... O como dice Javier, "¿qué entendemos por vivir mejor? Si esta gente está al límite. Es subsistir mejor".

Ella tiene que pagar "unas ocho medicinas al mes" que no financia la seguridad social para sus enfermedades crónicas. También hay otras personas con tratamiento oncológico que no pueden costearse la medicación para paliar los efectos de la quimioterapia o pacientes con enfermedades en la piel como la psoriasis que "dejan de aplicarse las pomadas y arden en picores", cuenta Javier. Desde que la asociación vecinal Incolora puso en marcha este proyecto se han beneficiado 101 personas del barrio que han podido ver garantizado el acceso a la medicación que necesitan y han podido seguir el tratamiento prescrito por un facultativo que les permite poder curar o paliar los efectos de la enfermedad que padecen. En el último año de funcionamiento, el gasto fue de más de 9.500 euros, se llevaron a cabo 198 retiradas de lotes de medicación en farmacia y se incorporaron 38 usuarios nuevos al programa.

La red de ayuda es grande: la trabajadora social del centro de salud San Andrés de Villaverde, hace una valoración de la situación familiar y económica y llega a un diagnóstico sociosanitario: la dificultad para poder afrontar el gasto farmacéutico y adherirse al tratamiento. Entonces, deriva al paciente al proyecto vecinal. El siguiente paso es la farmacia que administra los medicamentos.

Quienes no pueden pagar la medicación vienen a recogerla a través de un código QR y la asociación nos paga a nosotros el dinero a través de lo que consiguen de las donaciones

La farmacia "Pérez Romero", ubicada en la calle Sargento Barriga ha sido indispensable para el desarrollo del proyecto. Amalia Pérez, la farmacéutica, explica el funcionamiento: "Quienes no pueden pagar la medicación que previamente le han recetado en el ambulatorio, vienen aquí a recogerla a través de un código QR y la asociación nos paga a nosotros el dinero a través de lo que consiguen de las donaciones". Cuenta Amalia que ha habido clientes que le decían "quítame esta caja y esta porque este mes no las voy a poder pagar. Me llevo sólo esta". "Es una pena que alguien que necesita una medicación no la pueda pagar pero sí, pasa". En la farmacia también hay una hucha con la que recaudan donativos para financiar el proyecto.

Amalia, farmacéutica de Pérez Romero, la farmacia que colabora con el proyecto Incofarma. José González / 20 Minutos.

Según el último barómetro sanitario del CIS de 2023, un 3,6% de los entrevistados admitió haber dejado de tomar en los últimos doce meses algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo podía permitir por motivos económicos. Y eso los que lo admiten... porque es un "problema invisible". Hay personas que "van a consulta de atención especializada y les ponen un tratamiento y no transmiten que no va a poder tomarlo". En muchos casos, la propia asociación vecinal "ni siquiera sabe quiénes son" los beneficiarios del proyecto.

Ahora, tras casi un año de parón, la artista argentina María Lavalle ofrecerá el próximo 18 de junio un concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y lo que recaude irá destinado íntegramente al proyecto y la compra de medicinas. El evento posibilita la vuelta de Incofarmacia para seguir ayudando a los más vulnerables. Las entradas están disponibles en la web del Círculo de Bellas Artes.