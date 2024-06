La emotiva carta de Begoña Villacís a su hermano tras ser asesinado: "Sigo sin poder creer que no lo voy a volver a ver"

A casi una semana del asesinato de Borja Villacís, la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha publicado este lunes una emotiva y desgarradora carta en la que expresa cómo se siente tras la pérdida de su hermano menor. "Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes. El martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", comienza diciendo el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Borja fue asesinado a tiros el pasado martes en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo y 24 horas más tarde la Policía ya había detenido a tres personas por su presunta implicación en el crimen. Sin embargo, la Policía ha anunciado este lunes que están buscando a más implicados en el asesinato, ya que creen que podría haber un segundo tirador en la escena y otra persona que les habría ayudado a escapar de la capital.

En la carta, Villacís agradece el apoyo y las palabras de aliento que le brindan las personas que se la encuentran por la calle. "Reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", confiesa la exvicealcaldesa de Madrid. Además, indica que no ha querido leer ninguna de las noticias que se han publicado desde lo sucedido, ya que su entorno cercano le ha recomendado que no lo haga.

"Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor", continúa el mensaje de Villacís. "Y a veces me volvía y otras se me iba, pero siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas."

Villacís también ha agradecido el apoyo que ha recibido por parte de formaciones políticas como el Partido Popular, PSOE, Vox y Más Madrid. "Ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos. La misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de VOX que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid, las mismas ganas de consolar. A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida".

Por último, la exvicealcaldesa ha agradecido a las personas que han sabido acompañarla "con silencios más precisos que muchas palabras" y a su familia, la cual "nunca volverá a ser la misma" porque tras la muerte de su hermano "está rota para siempre".

El mensaje de Villacís va acompañado de una imagen en la que se aprecia un ramo de flores. "Dejo hoy estas flores en la carretera del Pardo. Hay más flores, las de Rebeca, las de otros amigos, y yo no puedo, de verdad que sigo sin poder creer que no lo voy a volver a ver. Mi niño. D.E.P", finaliza.