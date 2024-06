Duki hace historia en el Santiago Bernabéu: puro trap argentino y más de una decena de artistas invitados

Vítores, aplausos, lágrimas, saltos, bailes… No faltó de nada en el Santiago Bernabéu este sábado 8 de junio con la visita de Duki. El rapero argentino ha sido el primer artista urbano en actuar en el estadio del Real Madrid, al que llegó cargado de sorpresas en forma de reconocidos artistas del género.

Era un desconocido cuando comenzó a rapear en las batallas de freestlyte, pero el que en 2016 se conviritó en el ganador del Quinto Escalón ofreció un concierto histórico frente a 65.000 personas.

Duki ha logrado convertirse en todo un fenómeno de masas gracias a su filosofía como persona y como artista, por la que nunca se olvida de sus orígenes y de su gente. Una semana antes de su cita en Madrid, la parada de metro del Santiago Bernabéu cambió su nombre por Estación Duko, en honor al argentino. Pero el artista ha demostrado una vez más su éxito internacional al convertirse en imagen de Mahou, marca con la que ha colaborado para lanzar La Diabla.

Mahoy y Duki colaboran y lanzan 'La Diabla'. MAHOU

Los fans que asistieron al concierto tuvieron la oportunidad de probar en primicia esta nueva cerveza con sabor a mango chili, fruto del proyecto en el que Mahou y Duki llevan tiempo trabajando. Una de las grandes sorpresas es que una de cada 1.000 latas de La Diabla es picante y tiene escondido un premio relacionado con el artista.

El argentino arrancó su actuación de forma apoteósica con Rockstar, haciendo que sus fans en pista no dejaran de saltar y los de grada no se sentaran en las dos horas y veinte minutos que duró el show.

Dos días antes, Duki prometió desde la rueda de prensa del estadio que muchos de los que lo ayudaron a “crecer y a mejorar” iban a estar presentes, y así fue. Como no iba a ser de otro modo, entre los invitados no pudo faltar una lista de argentinos que comenzó con J Rei. Con las banderas de Argentina y España al cuello, los artistas deleitaron al público con Pininfarina y Pintao.

Sin duda, uno de los momentos más esperados por muchos de los presentes, a la vez que uno de los más conmovedores, fue la aparición de Emilia. Con Como si no importara, el exaltado público se relajó por unos minutos y sacó sus linternas para disfrutar de la emotiva escena protagonizada por la pareja, que se despidió con un beso.

La artista y gran amiga de Duki, Nicki Nicole, con la que interpretó su éxito Ya me fui, fue otra de las apariciones estrella. Los argentinos Lucho SSJ y CRO, y el canario West Dubai también experimentaron lo que se siente al cantar en el Santiago Bernabéu durante los minutos que Duki dedicó a su último álbum, Antes de Ameri. Su entrada fue frenética, pero no se quedó atrás el gran recibimiento que tuvo el puertorriqueño Jhayco, que acompañó Duki cantando Rockstar 2.0.

Uno de los reencuentros más esperados fue el de Dano, rapero y productor argentino y una de las grandes inspiraciones de Duki, como él mismo ha reconocido en varias ocasiones. Santo grial fue el tema que interpretaron juntos sobre el escenario del Bernabéu, del que no cesaban de aparecer fuegos artificiales y columnas de fuego que avivaban aún más la excitación de los presentes.

Pero el momento clímax, y posiblemente uno de los más emocionantes, se produjo cuando YSY A y Neo Pistea, con los que un año después de disolverse el Quinto Escalón Duki formó el grupo Modo Diablo, lo acompañaron para cantar hasta cuatro temas: No da más, Quavo, Trap.N.Export y Vuelta.

La intensidad no bajó en ningún momento el pasado sábado dentro del Santiago Bernabéu. El trap argentino envolvió el estadio y Duki ofreció un repertorio de más de 40 canciones sin olvidarse de algunos de sus temas más populares como Hello Cotto, Goteo, Antes de perderte o Si te sentís sola. Pero también hubo tiempo para que el rapero mostrara su parte más melódica con Mi chain de roque o No me llores, la gran esperada, pues era la primera vez que la cantaba en directo.

El tiempo pareció pararse cuando sobre el escenario, detrás de la mesa del DJ y con los brazos abiertos, apareció Bizarrap. Malbec y la Bzrp Music Session 50 fueron los dos temas con los que los argentinos dieron paso al final del show. Gyvenchy, con la que Duki regresó al trap hace dos años, hizo que volviese a explotar el estadio y, como no podía ser de otro modo, el artista culminó su espectáculo con She Don’t Give a Fo.

Dos días antes el argentino aseguró que su intención era “disfrutar” de la esperada noche y rompió a llorar al pensar en todo lo que ha logrado hasta ahora gracias a su gente y a su público. Pero no pudo evitar volver a emocionarse frente a las 65.000 personas que fueron a disfrutar de su música el sábado. "Muchas gracias por ser parte de esto", expresó dirigiéndose a sus fans.

Emoción y éxtasis son las palabras que describen lo que se vivió el pasado fin de semana en el Bernabéu. Un concierto apoteósico en el que el público no paró de cantar, bailar y saltar al ritmo del trapero argentino, que hasta en cinco ocasiones tuvo que parar el show para pedir calma a los fans que se encontraban en las primeras filas de la pista.

"Empezamos tocando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio", es lo que cantó Duki y lo que ha cumplido en su visita a nuestro país, transmitiendo una vez más que la música no entiende de fronteras.