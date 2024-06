Eduardo Navarrete, diseñador: "La industria de la moda mira hacia otro lado respecto a la discapacidad"

"Una ola de amor y creatividad", como reza la campaña, ha inundado los hospitales con un gesto especial de la marca de calcetines solidarios Waves Socks, que ha lanzado una edición especial para conmemorar el duro y, en ocasiones, invisible trabajo que desempeñan los profesionales de la enfermería. Este nuevo modelo diseñado por Eduardo Navarrete, lanzado en edición limitada, reivindica el cariño que los profesionales de la enfermería ponen en su trabajo con el eslogan "el amor lo cura todo". Además, el diseño refleja ambulancias, pastillas, tiritas y demás elementos sanitarios con la idea de que las enfermeras puedan vestir estos calcetines benéficos en sus turnos de trabajo. Cabe recordar que esta marca nació de una colaboración única entre niños con trastornos neurológicos, alumnos de El Cole de Celia y Pepe.

Los Waves Socks no son solo calcetines; detrás de cada par hay una gran historia que contar. Todos los diseños son concebidos por niños con trastornos neurológicos, que presentan una visión única y llena de creatividad, lo que confiere a las prendas un valor emocional y solidario incomparable. Premiados como el mejor proyecto de moda solidaria en el Certamen de Premios Nacionales de la moda de jóvenes diseñadores, estos calcetines son más que una prenda de vestir: son un símbolo de inclusión y amor.

Estas prendas de moda se pueden adquirir a través de internet. Ahora, los Waves Socks también están disponibles en tienda física, en el punto de venta de Coshowroom (Hermosilla 43, Madrid).

Charlamos con el diseñador Eduardo Navarrete sobre esta colección de ‘El amor lo cura todo’.

¿Cómo surge esta colaboración con Waves Socks?Desde Waves Socks se pusieron en contacto conmigo. Me hace mucha ilusión cuando me piden algo de este tipo, porque no es la primera vez que colaboramos con una ONG. Ya hemos hecho cosas durante la pandemia con ‘Apoyo Positivo’, ya había colaborado anteriormente con ‘Payasos sin fronteras’, con la colección del Teatro Chino, en la que donamos un dinero de lo que recaudamos de la venta de la colección de niños. También hice la colección de África con otra ONG de mujeres africanas… Creo que si podemos ayudar un poquito, por qué no vamos a poder hacerlo. Me pidieron un diseño que me hizo mucha ilusión y aquí está plasmado. Me encanta cómo ha quedado estoy muy contento con el resultado.