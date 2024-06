No todos los perros de asistencia son siempre bienvenidos: "Hacen falta más campañas de concienciación a nivel nacional"

La entrada con nuestros perros en restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos cada vez es más habitual. Poco a poco, España se vuelve cada vez un país más pet-friendly y, así, con el tiempo podemos ir acompañados de nuestros perros a multitud de sitios que hace más de una década ni podíamos imaginar.

El transporte público, restaurantes, hoteles... Aunque todavía queda mucho por mejorar, es innegable que la tendencia está a la alza. Sin embargo, hay unos perros que siempre pueden acompañar a sus tutores (o al menos así lo establece la ley): los de asistencia.

Aunque la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia dicta que la persona usuaria acompañada del perro de asistencia tiene reconocido el derecho de acceso a todos los alojamientos, espacios públicos o de uso público, establecimientos, locales, lugares y transportes, la realidad parece ser muy diferente.

En la I Jornada sobre Discapacidad y Perros de Asistencia organizada por la asociación Kuné, varios de los invitados acompañados por sus perros de asistencia manifestaron la frustración que les suponía no poder entrar en algunos establecimientos debido a ir junto a sus compañeros de cuatro patas.

Más concienciación sobre los perros de asistencia

Isabel Piqueras, usuaria de un perro de servicio para discapacidad física y promotora del grupo de usuarios Luca Perro de asistencia; Alfonso Albert, cuyo perro de asistencia ayuda a su hijo con autismo evitando fugas y controlando crisis y Álex Nogales y su perro Maylo (su perro de asistencia psiquiátrica y perro de TEA); fueron los que pusieron voz a una situación que no debería darse en nuestro país.

"En mi día a día me echan de infinidad de sitios y te sientes totalmente excluido", lamenta Piqueras. "Lo que no se dan cuenta es que no dejando pasar al perro no nos están permitiendo la entrada a nosotros, están discriminando a la persona con discapacidad, echándote de los sitios y yo eso no lo permito".

Hacen falta más campañas publicitarias de concienciación a nivel nacional

Isabel asegura que cuando le ocurre eso, no se da la vuelta y se va, al revés, planta cara, saca todos los papeles que demuestran que es usuaria de un perro de asistencia y que su compañero tiene todo el derecho (está amparado por la ley) de entrar en cualquier establecimiento con ella.

"Ocurre hasta en hospitales y es muy triste", cuenta. "Recuerdo una vez que tenía consulta y el guarda de seguridad, a grito pelado, vino detrás de mí, llamándome para saber qué hacía entrando con el perro. Toda la gente me miró, fue vergonzoso y eso que mi perro llevaba el chaleco puesto".

I Jornada sobre Discapacidad y Perros de Asistencia de la asociación Kuné. NORA MARIA LEITHAUS / ASOCIACIÓN KUNÉ

Piqueras explica que el guardia de seguridad la pidió perdón pero asegura de que ninguno está informado, así como ocurre con la sociedad. "Cuando acaban de darte a tu perro esas situaciones pueden causar que te sientas muy mal y que se te caigan las lágrimas, a pesar de que la ley te ampara", expresa. "Hacen falta más campañas publicitarias de concienciación a nivel nacional".

A esta petición se le sumó enseguida Álex, quién vive junto a su perro de asistencia Maylo que, para sorpresa de muchos, ni es un Golden retriever ni un Labrador. "En el día a día nos hemos encontrado problemas porque no es el típico perro de asistencia", relata.

"Como siempre voy con las gafas de sol puestas (por la hipersensibilidad a la luz) se piensan que soy ciego", agrega Nogales. "Y de hecho, muchas veces no voy a sitios por no enfrentarme a ciertas situaciones que son estresantes para mí, como tener que dar explicaciones de por qué por ley puedo entrar con mi perro al supermercado o a cualquier sitio".

Al final, Álex muchas veces opta por ir acompañado, ya no solo por su perro, quién le brinda tranquilidad y seguridad, sino también por su hermana que según él es más clara dando explicaciones. "Es más directa que yo, que muchas veces me trabo y da la cara por mí", asegura.

Tengo la sensación de que hay una creciente conciencia social

A Alfonso le ocurre lo mismo con Macu, el perro de su hijo con autismo. "En hoteles sí es más curioso cómo en las recepciones el personal de seguridad entra en crisis absoluta", comenta. "Al final terminas entrando con el perro con el chaleco puesto para no dar explicaciones, cuando en realidad no es necesario".

"Por suerte, yo tengo la sensación de que hay una creciente conciencia social, al menos en lo que nosotros conocemos sobre los perros de asistencia y su relación con el autismo, veníamos de una base muy muy pequeña y el cambio es abismal", concluye.