Este lunes, Kiko Hernández conmemora su primer aniversario de boda con Fran Antón. Hace un año, Hernández sorprendió a los trabajadores de Sálvame al contraer matrimonio en una ceremonia secreta.

Ahora, el exconcursante de GH 3 ya no esconde su amor por su marido y así lo ha demostrado en Ni que fuéramos, donde comparte espacio con algunos de esos mismos compañeros.

El colaborador ha hablado abiertamente sobre su relación, evidenciando el profundo amor que siente por Antón. Para celebrar esta fecha, la pareja organizó una reunión con amigos y familiares en la terraza que recientemente inauguraron, describiendo el evento como "muy especial".

Durante su intervención, Hernández le ha dedicado unas palabras emotivas a su marido: "Quiero decir que eres el hombre de mi vida. Me has cambiado la forma de ver el mundo".

Además, ha reflexionado sobre su romance y la manera en que ha transformado su existencia: "Contigo he descubierto otra nueva vida. Hay quien dice que solo se vive una vida, pero no. Yo he tenido la suerte de tener dos vidas y esta segunda la he vivido contigo."