La constitución de la Mesa del Parlament da el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para elegir al próximo presidente de la Generalitat

Con la XV legislatura ya iniciada y la Mesa del Parlament constituida, la cuenta atrás para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat ha empezado. A partir de ahora, Josep Rull tiene diez días hábiles para reunirse con las formaciones políticas y presentar a un candidato para que presida Cataluña. El recién nombrado presidente de la cámara catalana tendrá que elegir entre Carles Puigdemont y Salvador Illa para que se sometan a una investidura, que como tarde deberá fijar para el martes 25 de junio.

Será entonces cuando se producirá una primera votación en la que si el candidato a la investidura obtiene mayoría absoluta será elegido presidente. De lo contrario, si la votación fracasa y hay una segunda vuelta -está previsto que sea el 27 de junio-, el candidato la podrá superar con mayoría simple para ser investido presidente de la Generalitat.

En caso de no tener a un president tras la primera sesión de investidura, la cámara catalana abrirá un plazo de dos meses para que se celebren sucesivos intentos para conseguir investir a un candidato, siempre con el mismo procedimiento. No obstante, el lunes 26 de agosto es la fecha límite para que se invista a un presidente de la Generalitat. De no conseguirlo, la legislatura quedará disuelta automáticamente y el presidente del Govern en funciones, en este caso Pere Aragonès, convocará elecciones de forma inmediata.

Las nueva cita electoral se debería celebrar "entre cuarenta y sesenta días después" de que se convoquen las elecciones, por lo que en este caso, los primeros domingos disponibles para unas nuevas elecciones serán el 6 de octubre (habrán pasado 42 días) o el próximo 13 de octubre, cuando habrán transcurrido 49.