El emotivo mensaje de Esmeralda Moya a su padre, que padece demencia: "Siempre estaré para ayudarte"

Esmeralda Moya siempre ha sido sincera sobre la enfermedad de su padre. Desde que hace seis años le diagnosticaran párkinson y demencia, la actriz se ha volcado completamente en cuidar de él y concienciar a la sociedad al respecto. Por ello, a través de redes sociales ha compartido una emotiva carta.

Junto a una fotografía de su progenitor y ella en su más tierna infancia, le ha hablado a su padre como si él pudiera leerlo: "Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos, lo veo en tu mirada, aunque ya no me lo digas". Se cumple ya un año desde que compartiera con el resto de sus seguidores el diagnóstico de su padre, un tiempo en el que su actitud ha cambiado de manera radical.

"No puedo explicar todo lo que llevo viviendo estos últimos años con mi padre, o sí, pero prefiero cerrar los ojos y verle así. Pensar y creer que nada ha cambiado, que me recuerda, que me escucha, que me hace cosquillitas cuando vemos la tele, que me acompaña al trabajo, que me ayuda a arreglar cosas de la casa, que me llama para saber dónde estoy por si se pasa a verme", ha seguido narrando en Instagram, ya en un tono mucho más serio.

Como así ha asegurado, no deja de esforzarse todo lo posible para que su padre se encuentre en las mejores condiciones. "No puedo negar que sueño cada noche con despertarme e ir a verte y ver que todo sigue igual, que haces tu vida con mamá, y que disfrutas como te mereces, que disfrutas de tus 64 años", ha relatado.

"Yo siempre estaré para ayudarte y devolverte todo lo que has dado a lo largo de mi vida, y seguiré a tu lado para recordarte lo que mucho que te quiero papá", ha seguido explicando, no sin antes darle las gracias a todas las personas que le ayudan día a día. Porque, como ha querido recalcar, son personas que le han "acompañado" en todo momento.

Tras subir la imagen y el emotivo texto, no han sido pocos los que han querido mandarle un mensaje de ánimo. Desde personajes de la televisión como Sara Escudero o Cristina Tosio a seguidores anónimos. Todos han querido darle ánimos en estos duros momentos.