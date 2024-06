El PSOE acusa al CGPJ de "hacer política" tras su llamamiento a la "contención": "Debería pedir renovación"

En Ferraz no ha sentado nada bien que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya llamado este lunes a la "contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones" como respuesta a la 'carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez la semana pasada. En la misma, Sánchez cuestionó la actuación del juez que investiga a su mujer de citarla en medio de la campaña, tras lo que el CGPJ ha pedido "contención". La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha criticado que el "mandato de los jueces con mayoría conservadora se dedique a hacer política". "El CGPJ en vez de contención debería gritar alto y claro renovación", ha dicho Peña en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE.

Los vocales de la Comisión se han reunido a primera hora ante "la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos". Ese respeto, han concluido los vocales, debe prevalecer especialmente entre "quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna", aludiendo así al presidente y a sus ministros.

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE, donde se valoraron los resultados de las elecciones europeas, la portavoz, Esther Peña, ha asegurado que es "grave" y no es "normal" que den permiso para una concentración en Ferraz en la jornada de reflexión y que termina con "cánticos y saludos fascistas", como tampoco lo es, a su juicio, que "el mandato de los jueces, con mayoría conservadora, se dedique a hacer política".

En este sentido, ha aprovechado para recordar al PP "que ya no hay más excusas" ni elecciones en el horizonte para no renovar el CGPJ. "No tiene excusas para renovar el CGPJ", ha señalado, tildando de "muy grave" que este órgano lleve cinco años con el mandato caducado.

"Exigimos que funcione este país", ha dicho Peña, que ha asegurado que el PSOE seguirá llamando a las "cosas por su nombre" y con "políticas y acciones valientes". "Lo seguiremos haciendo para parar a la internacional ultraderechista", que a su juicio ahora es un "dragón de tres cabezas" con el PP, Vox y SALF del ultraderechista Alvise Pérez.

Marlaska no ve crítica en la misiva del CGPJ

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha opinado que el comunicado del CGPJ no es crítico con el Gobierno y le da la "razón" en que cualquier resolución judicial es "susceptible" de ser criticada.

"Creo que no hay ninguna crítica en los términos que ha subrayado, sino simplemente ha afirmado algo que este Gobierno, que el presidente del Gobierno y que los ministros hemos manifestado siempre: el respeto ineludible al conjunto de las instituciones", ha pronunciado Marlaska en declaraciones a los medios después de presentar los cursos de verano de la UNED en el centro penitenciario de Madrid I de Alcalá-Meco.