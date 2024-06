Yolanda Díaz, en directo | Díaz dimite como líder de Sumar tras la debacle en las europeas pero se mantiene en la Vicepresidencia

El ciclo de Yolanda Díaz como líder de la izquierda a la izquierda del PSOE se acabó. La coordinadora de Sumar anunció este lunes su decisión de dejar la dirección de la formación tras el severo correctivo electoral que sufrió su partido en las elecciones europeas, en las que apenas logró un 4,6% de los votos y apenas tres eurodiputados. Díaz abandona el liderazgo de Sumar menos de tres meses después de haber sido elegida oficialmente para el cargo, y tras poco más de un año de vida de una alianza sumida desde el primer momento en una crisis interna motivada, en buena parte, por la constante pérdida de apoyo electoral desde las generales de julio de 2023.

La dirigente, no obstante, seguirá al frente del Ministerio de Trabajo, al menos por ahora. También mantendrá su puesto como vicepresidenta segunda del Gobierno, lo cual evita en el corto plazo una crisis en el Ejecutivo. Está por ver, eso sí, si tras la reorganización del espacio a la izquierda del PSOE el papel de Díaz en el Consejo de Ministros seguirá siendo el mismo. Ella no ofreció este lunes ningún detalle de los siguientes pasos a dar por parte de Sumar: se limitó a anunciar su abandono de la dirección de su partido a través de una comparecencia emitida por streaming para evitar preguntas de los periodistas.

Fuentes de Sumar explican que, según los estatutos de la recién conformada organización, ahora será el Grupo Coordinador —el máximo órgano entre congresos de la alianza— el encargado de elegir a un nuevo líder. Aún no hay información sobre quién podría tomar las riendas de Sumar, pero lo cierto es que quien asuma el cargo tendrá ante sí un complicadísimo panorama para reconstruir el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE.

"La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo", se limitó a afirmar Díaz en su anuncio, en el que explicó que "las últimas elecciones han servido de espejo" de la delicadísima situación en la que se encuentra la izquierda a la izquierda del PSOE. "La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco si decide no ir a votar, es siempre nuestra responsabilidad, y en este caso es mi responsabilidad", sostuvo la vicepresidenta, que calificó de "necesario" que se abra "un debate colectivo tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición" sobre el futuro de la izquierda.

"Es necesario dar un paso al lado para dar un paso adelante en la política que sirve a la gente", dijo igualmente Díaz. Su paso al lado, no obstante, no incluye su salida del Gobierno, y de hecho la vicepresidenta se refirió en varias ocasiones a sus deberes como ministra. "Mi obligación es que el Gobierno convierta este mar de fondo de odio en una ola de derechos y esperanza, porque este Gobierno es la mejor herramienta para mejorar la vida de la gente", sostuvo Díaz, que admitió que "en estos meses" no ha "hecho las cosas que debía hacer y las que mejor" sabe, y "la ciudadanía lo ha percibido".

"En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que a los problemas de la ciudadanía, y tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente", lamentó Díaz, que reconoció que "en Europa la internacional del odio ha dado un paso hacia adelante" y "no podemos fingir que esas corrientes no existen". "Nos encontramos ante un desafío mundial al que tenemos la obligación de dar respuesta", señaló.

IU y Más Madrid pedían responsabilidades

El anuncio de Díaz se produjo después de unas primeras horas después del batacazo electoral en las que varios de los principales aliados de la vicepresidenta habían mostrado públicamente su malestar con la evolución de Sumar. En una carta dirigida a su militancia, el líder de IU, Antonio Maíllo, había anunciado la apertura de "un proceso para cambiar dentro de nuestra organización todo lo que deba ser cambiado", y deslizó que "el arraigo territorial será crucial para esta nueva etapa" porque "todo proyecto sin organización es efímero".

En la misma línea, todos los principales cargos de Más Madrid a nivel regional salieron en tromba la misma noche electoral para admitir los "malos" resultados y para exigir "arraigo territorial" y "confianza en las organizaciones". Traducido: que Díaz les deje el control del espacio a la izquierda del PSOE en Madrid sin querer conformar una organización propia que sirva como federación de Sumar a escala madrileña.