El líder de IU, tras los "decepcionantes" resultados de Sumar: "Todo proyecto sin organización es efímero"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, abrirá un proceso para hacer los cambios que sean necesarios en la formación, destacando que la izquierda tiene que revertir la tendencia tras los "decepcionantes" resultados de Sumar en las elecciones europeas del 9J y ha lanzado que "todo proyecto sin organización es efímero".

Así lo ha trasladado en una carta dirigida a la militancia de IU, después de que la formación se haya quedado por primera vez en su historia fuera del Parlamento Europeo, dado que Sumar obtuvo solo tres eurodiputados y por lo tanto su principal candidato, Manu Pineda, se ha quedado sin escaño, informa Ep.

Maíllo, que fue elegido líder de IU en la asamblea federal de la formación en mayo, ha trasladado a sus afiliados que entiende su "gran decepción" por los resultados de las elecciones europeas, que "no hacen justicia" al enorme trabajo de la militancia en estos comicios. Sin embargo, ha añadido que no se puede olvidar que los ciudadanos son "soberanos" y decidieron no "votar" de forma óptima a la candidatura de Sumar, lo que debe llevar a un análisis para extraer lecciones.

"Tenemos que extraer lecciones porque estos resultados, además de decepcionantes, son preocupantes: la extrema derecha avanza posiciones en buena parte de Europa y es urgente que desde la izquierda en su conjunto encontremos la manera de revertir esta tendencia, porque nos jugamos los derechos que hemos conquistado y el futuro de las próximas generaciones", ha ahondado Maíllo.

Eso sí, ha querido mandar un mensaje de "esperanza" al estar convencido de que IU puede superar "cualquier adversidad", como ha pasado en otras ocasiones, dado que su formación es un "proyecto histórico" que sigue siendo "imprescindible".

Por tanto, a partir de hoy avanza que abrirá un proceso para cambiar dentro de IU "todo lo que deba ser cambiado" para ser capaces de trabajar de la manera en la que las clases populares les demandan. "Y para ello, no olvides que el arraigo territorial será crucial para esta nueva etapa. Todo proyecto sin organización es efímero. Por eso tenemos mucho que decir", ha zanjado.