Sylvia de Béjar, autora de 'El cambio es tuyo': "Quiero que las mujeres se paren a pensar qué quieren para ellas y que vayan a por buscarlo"

Si la periodista y escritora Sylvia de Béjar (Barcelona 1962) triunfó con Tu sexo es tuyo (Planeta), su siguiente volumen aborda otro tema candente: una nueva actitud de la mujer ante el paso del tiempo con Tu cambio es tuyo (Planeta). La experta en relaciones humanas lucha contra la idea de que la edad es el gran enemigo de la mujer. Y plantea un paseo a partir de los 45 años, donde cada una es única y no debe renunciar a su esencia. Béjar trata de plantar cara a la culpabilidad, un mal endémico femenino.

¿Es este un libro solo para mujeres?

Creo que si tienes un buen hombre a tu lado probablemente se leerá mas que un capítulo que dedico a él, pero está pensado para las mujeres. Hay partes que no tienen que ver con el sexo, por ejemplo la segunda reúne consejos que son aplicables para cualquier edad. Si no saben ni quieren saber qué nos pasa, también es nuestra decisión saber qué hacer con ese elemento, con esa persona. Esto es algo para mí, pero él, lo que a mí me pasa, si todo lo arregla diciendo que me estoy haciendo una cascarrabias, ese hombre no me conviene.

Explique que no es solo de sexo. ¿Qué más quiere contar la autora?Básicamente, quiero que las mujeres se paren a pensar qué quieren para ellas y que vayan a por ello. Tarde o temprano te cuestionas cosas, la idea del libro es ayudarte a pasar página y a reinventarte, a encontrar un nuevo yo.



Nos damos cuenta de que no nos hemos tenido en cuenta lo suficiente porque hemos hemos dejado nuestros intereses para luego

¿La madurez empieza a los 45 años? ¿Qué se hace entonces a los 60?Nos asustamos por el tema físico. No podemos fijarlo, pero diría mediana edad, no son los 40 sino los 50. Nosotras nos preguntamos muchas cosas alrededor de esa edad, y nos damos cuenta de que no nos hemos tenido en cuenta lo suficiente porque hemos priorizado muchas cosas y hemos dejado nuestros intereses, sueños, lo que somos, para luego. Y ese luego nunca llega. Tenemos esa sensación de ya. Y lo que tenemos que hacer es reorganizar nuestro cerebrito.

Sylvia de Béjar nació en Barcelona hace 62 años. JOSE GONZALEZ

¿Por qué las mujeres tienen siempre más sensación de culpa que los hombres en aspectos de toda índole: familia, trabajo amor...?La culpa es parte de lo que hablamos en el libro, la culpa es una forma de control muy buena y tiene mucho que ver con la cultura en la que naces. Si no eres consciente de cómo te manipula la culpa ni te cuestionas el origen... Te sientes culpable cuando crees que rompes un comportamiento, es un mandato, inculcado desde joven, porque siempre ha sido así. Para poder superarlo es fundamental entender si es de verdad o si lo he creado yo, o que me he creído. ¿Por qué me siento culpable? ¿Porque me lo estoy pasando bien?, ¿qué regla me dice que no me lo puedo pasar bien ni pueda estar contenta?. Cuando te imponen que tienes que hacer eso y lo otros, ¿hasta que punto es real? El problema es vivir de donde salen esas emociones, todo tiene una explicación, si no te lo planteas, ni te preguntas qué te lo provoca, pues no sales del atolladero. ¿Cuántas mujeres hay con ansiedad? Si te puedes parar a pensar método a pensar y tienes herramientas, habría mucho menos ansiedad. Además, vivimos en una sociedad que cada vez tiene más anestesiantes, cosas que hacen que no te enfrentes a lo que haces: series, redes, de compras, si todo el día estoy en eso… nunca estás en ti. Chica, toca que te pares, qué hay para mí y qué necesito porque se tuerce esto. Necesito saber de mí misma. Cómo hacer para estar en ese sitio que aunque pase algo malo. Si enfocas los problemas y te dejas arrastrar por ellos, es seguro que estarás mal.

Lo que no puedes es quedarte sola. Es uno de los factores clave para vivir bien y largo es no estar solo. La soledad mata

-¿Cuánto caso tenemos que hacerle a las amigas? ¿Cuántas conversaciones ha tenido usted con las suyas para llevar a cabo este libro?Hay algunas que salen en el libro, porque tengo muchas sicólogas. sobre todo, hay un par con las que tengo una perpetua conversación sobre el ser humano. Casi todo lo han leído, lo han discutido. Me he rodeado de mucha gente que ha aportado lo que sabe.

Para Béjar, la edad no es un impedimento, sino un reto. JOSE GONZALEZ

¿Las amigas son el antídoto contra la soledad?Hay muchas mujeres solas, y me da tanta pena. Cuando tuve cáncer me pasó que nunca estaba sola. No han sacado tiempo, si estás solo, ¿por qué no haces senderismo en grupo de horas, o eres amante del arte... ya tienes una afinidad, o meterte en círculos de mujeres que existen. Lo que no puedes es quedarte sola, Es uno de los factores clave para vivir bien y largo es no estar solo. La soledad mata.

¿Cuántas mujeres hay con ansiedad y cuántos hombres?Hay un libro precioso que se llama Conexiones perdidas y es donde ves que estar desconectado de las cosas que te hacen estar vivo, te hace estar deprimida. Tener gente alrededor ayuda a combatirla. La depresión es que no estás integrado en algo del mundo. Hay personas que no saben acercarse al placer. La ansiedad tiene que ver con que no sabemos desconectar. Tiene que ver con ser incapaz de pararte y cómo te estás hablando a ti misma: si te metes en ese círculo, no sales. Todo el tiempo te estás diciendo algo, y si son negativas, explícame el estado de ánimo que tienes. Me gusta el concepto de la autocompasión, acompañarte con cariño, como lo harías con un amigo.

Tu cambio es tuyo está editado por Planeta. CEDIDA

¿Las mujeres en general se tratan mal?Nos tratamos a patadas, somos muy exigentes, siempre estamos para que no se nos escape nada. Que digan lo que quieran ellos. Basta de victimismos, si un hombre es gilipollas, se lo diré a la casa. Pero culpar siempre a un hombre de lo que me pasa, no. Gritar gritar pero no establecer tus posiciones… no va a venir a salvarme. Yo apoyo a las mujeres pero no hacen lo que deberían, parar a los hombres que no las apoyan, o cuando nos maltratan. Oer tamnbién los educamos nosotras. Tengo que educar con inteligencia emocional a ellos y ellas.

Un solo consejo para la mujer es date tu sitio, ponte en su sitio

¿Es usted más feminista que antes de escribir este libro?Soy bastante radical como feminista, pero en este libro todo lo que era mi pensamiento lo he quitado. He pensado que mi trabajo aquí no es decirle algo a un hombres, es acompañar a la mujer que me lee.