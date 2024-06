Consultorio de Vivienda: "He cambiado el modo de apertura del trastero y quieren obligarme a revertirlo, ¿pueden hacerlo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Situación tensa al compartir piso

PREGUNTA Estoy teniendo una situación un tanto desagradable con un piso que he estado compartiendo desde octubre hasta finales de abril.

Alquilé una habitación en la casa de una profesora (como yo) que trabajaba fuera, por lo que de lunes a viernes yo estaba en el piso y ella venia de viernes a domingo. No me hace contrato ni me pide fianza, pero sí que, al entrar el día 10 de octubre, me pide que le pague el mes entero, a lo cual accedo un poco por desesperación.

El caso es que me voy el día 26 de abril con un preaviso de una semana antes y me pide que le pague la factura del mes anterior completa, ya que dice ella que no viene al piso y que debo pagarla yo entera, a lo cual me niego en rotundo y le pago mi mitad como hemos hecho todos los meses.

La cosa se empieza a poner tensa y ella empieza a amenazarme con mandarme hoy facturas de limpieza habiendo pasado mes y medio casi desde que deje el piso...

Mi pregunta es si legalmente puede siquiera pedirme el pago de alguna factura, ya que como digo, ella me cobra 80 y tantos euros en octubre sin yo estar en el piso, ya que entré el día 10 y podrían usarse a modo de fianza para liquidar las facturas pendientes. Javier.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A falta de contrato suscrito que determine las obligaciones asumidas por cada una de las partes, a falta de documentación que avale otro criterio, considero que debe pagarle de la factura la parte que la corresponda por los días que residió en la vivienda. Ahora bien, todo dependerá de que sea susceptible de individualizarse por días el gasto.

Solo un trastero afectado

PREGUNTA Compré una vivienda de obra nueva con garaje y trastero (en la zona de garajes). A unos días de la firma cambié el sentido de la puerta del trastero para que abriese hacia fuera en lugar de hacia dentro, pues era muy pequeño.

La puerta está en un paso que tan solo afectaría al trastero número 2 y enfrente hay zona para colgar bicicletas, pero del arco de apertura de la puerta a la zona delimitada para colgar las bicis hay unos 25cm.

Con lo cual, el vecino del 2 podría pasar perfectamente si la puerta la dejase a medio abrir (que no es el caso ya que abre 180 grados y se queda pegada a la pared).

En la primera convocatoria de vecinos lo comentaron y dijeron que eso no podía hacerlo; y que me iban a obligar a volver a cambiar el sentido. ¿Pueden hacerlo? Maribel.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las puertas de los trasteros, al igual que las de las viviendas, se abren hacia dentro y no hacia afuera porque de las forma que usted ha procedido cada vez que abre y cierra la puerta supone una ocupación del espacio comunitario con independencia de que afecte o no a los propietarios de otros trasteros.

Por este motivo, debería haber solicitado previamente la autorización de la comunidad.