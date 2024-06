El análisis de los consultores políticos del 9J: "El PSOE ha perdido vocación de mayoría y ha optado por una estrategia de frentismo"

Tras conocerse los resultados de las elecciones europeas, que han dado al PP la victoria con 22 escaños frente a los 20 del PSOE, analistas políticos hacen una lectura de la campaña electoral y los números que este domingo arrojaron las urnas dentro y fuera de España. El consultor político Pablo Pombo y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, han resaltado en el encuentro informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid que la campaña de las elecciones europeas ha sido "partidista y polarizadora", más centrada en "levantar muros entre la ciudadanía española" que en hablar de los "problemas reales". Creen que, como resultado de esta dinámica, ha habido una "desconexión de la ciudadanía" con la clase política, que se ha visto reflejada en la escasa participación o en la irrupción "por sorpresa" de tres electos de la formación de Alvise Pérez en el Parlamento Europeo.

De un lado, Pombo señala que el PP ha ganado las elecciones "después de perder la campaña electoral" al asegurar que la candidatura de Dolors Montserrat se ha basado en pedir el voto "para lo que no consiguieron en julio, que es la derogación del sanchismo". Sobre la campaña de Teresa Ribera, el analista de El Confidencial mantiene que el PSOE empezó contra Milei, "manoseó" la política exterior con dos crisis internacionales -Argentina y Palestina- y terminó pidiendo el voto "para liberar" a Begoña Gómez "en clave plebiscitaria", al decirle a la sociedad que "las urnas sentencian lo que debe sentenciarse en los tribunales" tras conocerse que estaba siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias.

Sobre este asunto, Toharia ha hecho hincapié en el "reflejo a la desesperada" de la campaña de los socialistas al utilizar a la mujer del presidente del Gobierno como "un activo" electoral, al no publicar la ley de amnistía en el BOE o al utilizar el lema 'no pasarán' en sus mítines. "El partido que representaron figuras como Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba es cada día más añorado; sabía defender sus ideas pero sin levantar muros entre la ciudadanía", ha condenado el sociólogo. Más tarde, el periodista y analista político Ignacio Varela ha aseverado que el PSOE "ha perdido vocación de mayoría y ha optado por una estrategia de frentismo".

El presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, en el debate sobre los resultados de las elecciones europeas del Nueva Economía Fórum. FERNANDO ALVARADO/EFE

Si bien la campaña ha sido calificada de "polarizada", los resultados se han visto con mejores ojos. Pombo ha resumido que ha habido un "mal resultado para Europa y buen resultado para España". Ambos analistas coinciden en el efecto positivo de que 2/3 de los españoles hayan concentrado su voto en las dos "fuerzas centrales", a diferencia de la prevalencia por formaciones de extrema derecha en otros países de la Unión, que se han impuesto en Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica; y en contraste con la división del voto de los españoles en las elecciones de 2014 y 2019.

La "sorpresa" de Alvise Pérez

Los expertos celebran que la derecha radical no haya repuntado en España como en otros estados de la UE, aunque la "sorpresa" de Alvise Pérez, que se estrena en la Eurocámara con tres electos, ha centrado gran parte del debate. El presidente de Metroscopia ha señalado que, como resultado de las "campañas partidistas", el 80% de los electores del país no se ven representados por la clase política nacional y que esto que ha podido provocar la entrada de Se Acabó La Fiesta (SALF) en la Eurocámara.

Toharia considera que ante "el enfado y el hastío" que la población especialmente joven tiene con la clase política, crecen las oportunidades para discursos como el de Vox y SALF. Alvise ha conseguido en España un resultado igual al de Sumar y ha superado a Podemos. "Esto explica que la gente va a votar por el 'ya está bien', por una serie de cosas que se van sumando y que son una incomodidad", sentencia el experto. El exministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presente en el acto, ha querido opinar sobre esta novedad, alegando que hay un electorado que no se está atendiendo: "Mucha gente no sabe lo que es Telegram [principal medio de difusión del candidato] y por tanto no entiende nada de lo que ha sucedido".

"Yo creo que hay que prestar atención a lo de Alvise. Creo que en el PP deberían estar preocupados, Vox se ha convertido en un partido viejo... es una campaña 100% en la Red", ha esgrimido Pombo. Los analistas han identificado además que los 800.000 votantes de SALF son esencialmente hombres jóvenes, y han mencionado que por cada mujer votante de Santiago Abascal, hay dos hombres; y que por cada mujer que opta por Alvise, hay tres hombres que eligen la misma papeleta.

PP y PSOE, enfrentados... y beneficiados

La agitada campaña entre el PP y el PSOE ha traído también dos situaciones paradójicas en los eurodiputados 'populares' y socialistas, según Pablo Pombo. Por un lado, el consultor político sostiene que "habiendo hecho campañas muy partidistas el PSOE y el PP españoles salen reforzados en sus grupos parlamentarios".

Pombo subraya que de todos los socialistas europeos, el 14% serán españoles -1 punto más que en 2019- y que hoy el PP tiene casi el doble de peso en el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Europeo del que tenía en 2019, siendo su mejor dato del siglo XXI. La buena noticia, señala, es que de cara al reparto de cargos, España va a ganar mucho peso negociador.

Pablo Pombo, en el Nueva Economía Fórum. FERNANDO ALVARADO/EFE

La otra paradoja que el experto ha dejado caer es que "probablemente" la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista vaya a caer "en manos" de la candidatura española, lo que llevaría a que una persona del PSOE "dirija las negociaciones" con el Partido Popular Europeo. "Parece que el fango se acaba en los Pirineos", ha apostillado.

Los otros partidos

Aunque los protagonistas de la noche electoral fueron los dos partidos del bipartidismo -por su concentración de voto- y Alvise -por su novedad-, las demás candidaturas también han sido analizadas en el evento informativo. La tercera fuerza política ha sido Vox, con 6 eurodiputados, seguida de Ahora Repúblicas, Sumar y SALF, con 3; Podemos, con 2; y los nacionalistas Junts y CEUS, con 1 cada uno.

La campaña de Jorge Buxadé ha sido definida por Pablo Pombo como "la europeísta más antieuropeísta de todas". El experto cree que, ante el auge de la extrema derecha otros países de la UE, "España tiene la suerte de tener a la ultraderecha más vaga y más torpe de Europa". Pombo considera que, si bien Vox está en la familia política de Giorgia Meloni, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, "su discurso ha sido más cercano al de Le Pen".

Los analistas señalan que Sumar, que gobierna en el Ejecutivo central y ahora ha obtenido un 4,65% de los votos, "no ha comparecido de nuevo" y apuntan que el PSOE "ha succionado" a su electorado en esta cita europea. De hecho, Yolanda Díaz ha dimitido como lideresa de la formación como consecuencia de esta debacle. La candidatura de Irene Montero se ha valorado como una "campaña impugnatoria" similar a la de 2014 y ha sido calificada como la "venganza" contra la ministra de Trabajo.

Las fuerzas nacionalistas también se han hecho hueco. La coalición de ERC, Bildu y BNG, que mantiene sus tres escaños; la unión de Coalición Canaria y PNV, entre otras, que conserva 1; y Junts, que cae de 3 a 1; han ido a las urnas "agotados y desinteresados" por las recientes elecciones de Galicia, País Vasco y Cataluña, según Pablo Pombo. "No podían ganar nada, solo el PNV podía perder", ha asegurado.

Los expertos también han puesto el acento en el dato de participación, que se ha cifrado en el 49% y que, tras el conteo del voto exterior -CERA- podría reducirse hasta el 46%. Los consultores han lamentado que 7 millones de personas que hace un año votaron en las elecciones generales este domingo se han quedado en casa.

Resultados en Europa y auge de la extrema derecha

Atendiendo a la óptica internacional, las sensaciones han sido agridulces. Si bien los expertos celebran la continuidad de la "centralidad" por la mayoría alcanzada con la suma de 'populares', socialistas y liberales, han hecho especial hincapié en el auge de la extrema derecha y en sus consecuencias para la Unión Europea. Desde un punto de vista institucional, el exministro Wert ha señalado que, si bien la Comisión Europea "se va a constituir con relativa facilidad" y va a mantener la continuidad de la última legislatura, el Consejo va a ser "una catástrofe" por la existencia de gobiernos que, sumados, tendrán "capacidad de veto para prácticamente todo". "Ese es un problema completamente nuevo y que tendrá que tener tratamiento", ha alertado.

"Más nacionalismo es menos integración, más proteccionismo, menos ecologismo, más xenofobia y menos seguridad"

"La Europa que viene será menos europeísta y más nacionalista", ha sostenido Pablo Pombo desde una perspectiva ideológica. El consultor ha esgrimido que un incremento de la representación nacionalista es sinónimo de "menos integración, más xenofobia, menos ecologismo, más proteccionismo y menos seguridad". De hecho, Pombo cree que la derecha más radical "ha ganado representación y va a ganar gobiernos en los próximos años", y ha puesto el foco en Bélgica, en el adelanto electoral de Francia y en las elecciones legislativas de 2025.

El presidente de Metroscopia, Toharia, ha acusado a la izquierda y derecha tradicional de el auge de estos "movimientos reaccionarios". "La izquierda tiene muchísimo que pensar, la clase baja está apoyando a extrema derecha; es verdad que la derecha tiene una una gran responsabilidad, es evidente, pero la izquierda tiene una responsabilidad aún mayor".

A pesar de la alarma, los analistas políticos han coincidido en que "la extrema derecha está desorganizada y enfrentada, y que probablemente seguirá estándolo" y han asegurado que en los próximos cinco años Europa va mantener su rumbo. "Hay mayoría entre las fuerzas centrales del Parlamento Europeo y hay mayoría de gobiernos nacionales con fuerzas centrales a su cabeza".