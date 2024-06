Isabel Pantoja asegura que ya no cree en el amor y Patricia Pardo le manda un mensaje: "Seguro que pronto volverá a tu vida"

La semana pasada, desde el Club Social de Vamos a ver, Antonio Rossi revelaba que tanto Mariló como su familia habían decidido romper la amistad con Isabel Pantoja y solo mantendrían la relación profesional que les une.

Tras darse a conocer esta información, Isabel Pantoja ofreció en Almería un concierto plagado de mensajes ocultos en sus canciones, algo que la cantante suele hacer aunque, en este ocasión, ha sorprendido más.

Durante la interpretación del tema Nada, la tonadillera dejó muy claro que ya no cree en el amor al modificar una de las estrofas de la composición: "Que no, no, no, ya no creo en el amor, ¿queda claro? Pues eso es lo que hay".

Este lunes, desde el plató de Vamos a ver, Patricia Pardo ha querido enviar un mensaje de ánimo a la cantante: "Isabel Pantoja, en el amor hay que creer siempre. ¿Cómo se le ocurre decir eso sobre el escenario? Que no, Isabel, que pronto volverá a tu vida, estamos seguros".

Asimismo, Pepe del Real ha apuntado que el concierto celebrado en Almería fue multitudinario, aunque no llenó. Además, al entonar su mítico Marinero de luces, la artista no pudo evitar recordar a Paquirri. En lo que respecta a Agustín Pantoja, el colaborador ha explicado que estuvo más tiempo fuera del concierto que dentro: "Isabel se apoyó muchísimo más en Anabel que en su hermano".