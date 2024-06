Sanidad lanza una nueva campaña para prevenir las ITS entre jóvenes ante el aumento de casos: "Yo soy del sexo seguro"

El Ministerio de Sanidad ha presentado este lunes su nueva campaña para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) en jóvenes, ante el aumento de casos que se vienen detectando en los últimos años. Bajo el título 'Yo soy del sexo seguro', la campaña apela al autocuidado y la responsabilidad individual en la salud sexual de los más jóvenes, con el objetivo de conseguir que en 2030 el VIH y las ITS dejen de ser un problema de salud pública.

"Llevamos 20 años de crecimiento de las ITS, por lo que tenemos que cambiar el foco y hablar de poblaciones vulnerables y de campañas de información hacia la población general y, sobre todo, donde hay más contagios. Las estimaciones de los próximos años, si no hacemos nada, no son halagüeñas", ha advertido el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, durante la presentación de la campaña en la sede del Ministerio de Sanidad.

La campaña, que se difundirá desde este lunes hasta el próximo 23 de junio a través de plataformas de vídeo (YouTube), redes sociales (Instagram y Tik Tok) y site de audio (Spotify y radios online), se enmarca en el plan estratégico para la prevención y control del VIH y las ITS en España, 2021-2030, en el que se incorpora por primera vez la prevención combinada frente al VIH y otras ITS, tal y como ha destacado la directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Julia del Almo.

El objetivo del Gobierno es poner el foco en adolescentes y adultos jóvenes, tal y como ha recalcado Del Almo, pues son quienes presentan una prevalencia de riesgo de infecciones más elevado. En ese sentido, ha recordado también la intención de Sanidad de empezar a financiar los preservativos para los jóvenes de 16 a 22 años; una medida que anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, y que irá acompañada de una partida presupuestaria inicial de 10 millones de euros.

Y es que, según cifras de 2022, el 10,6% de los nuevos diagnósticos de VIH corresponden a jóvenes menores de 25 años, siendo los hombres y las personas nacidas en el extranjero los más afectados; y la principal vía de transmisión las relaciones sexuales. Es igualmente significativo el porcentaje de jóvenes afectados por otras ITS, como la sífilis (10,2%), gonorrea (23,8%) y clamidia (37,6%), especialmente en el grupo de 20 a 24 años.

Poner el foco en los jóvenes

En el acto de presentación también ha intervenido, Mar Vera, del grupo de estudio de ITS de la SEIMC (GeITS), quien ha hecho hincapié en que los jóvenes y adolescentes son una población mucho más propensa a adquirir y transmitir las ITS, por unas "particularidades biológicas" y por los comportamientos sociales habituales en esas franjas de edad.

"Estamos viendo un inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales", ha explicado Vera, advirtiendo de cierta "relativización del riesgo" entre los jóvenes, que cada vez practican más sexo sin protección o adquieren "hábitos tóxicos" como el consumo de alcohol y drogas, que, "sumado a las aplicaciones y redes sociales para la búsqueda de contactos sexuales", evidencia la necesidad de que los profesionales sanitarios aborden la situación de este colectivo por sus particularidades. adecuadamente a este colectivo por estas particularidades.

La vía para ello, según Vera, es impulsar la visibilización de las ITS para aumentar la concienciación entre la población joven y fortalecer, con ello, la detección precoz de las infecciones. También ha defendido una clínica "accesible" con menos cargas burocráticas y que no sea invasiva para los pacientes; así como que los médicos de cabecera aprovechen "cada contacto" con el paciente para intentar detectar posibles casos.

Educación sexual

Por su parte, y en representación de los jóvenes, la presidenta del Consejo de Juventud de España (CJUE), Andrea González, ha querdio recalcar la importancia de mejorar y asegurar la educación afectivo-sexual desde edades tempranas. Sobre todo, según ha recordado, teniendo en cuenta que la edad de inicio del consumo de pornografía se sitúa entre los 9 y los 11 años, mientras que las charlas de educación sexual no se suelen dar en los colegios hasta los 14-15 años.

"Lo dejamos todo a las familias, a que las jóvenes tengan una familia que aborda el tema de una manera comprensiva que de esta información. Porque la principal fuente de conocimiento para la mayoría es el porno, que todos sabemos que no destaca por su gran concienciación en prevención de ITS", ha aseverado González.