Laura Escanes se sincera sobre la maternidad y el cambio por el que está pasando su hija: "Los niños tienen su propio ritmo y tiempo"

Laura Escanes está entrando en una nueva etapa como madre y ha aprovechado sus redes sociales para hablar sobre el cambio que está atravesando su hija Roma. La pequeña tiene cuatro años y se encuentra en una fase de crecimiento y cambios, una etapa que para la influencer está siendo un poco complicada. Además, reconoce que hay una "infinidad de cosas que no domina".

En su última story de Instagram ha hablado del cambio que ha dado su hija Roma, a la pequeña se le ha caído su primer diente y el Ratoncito Pérez ya le ha hecho su primera visita. Una edad un tanto prematura, ya que, por lo general, los niños experimentan estos cambios a los seis años.

"A todos los que me preguntáis y me decís que es muy pronto, os contesto que lo que aprendí y he aprendido siendo madre es que no hay pronto ni tarde. Los niños tienen su ritmo y sus tiempos. Supongo que en este caso tiene que ver con lo rápido que le salieron y una infinidad de cosas que no domino", ha explicado la modelo.

'Story' de Laura Escanes en Instagram. INSTAGRAM

"Lo único en lo que pienso al ver ese dientecillo es: ya es mayor", ha confesado Escanes. Después, ha compartido un vídeo de Roma leyendo muy emocionada la carta que le han dejado el Ratoncito Pérez y el hada de los dientes.

La comunicadora durante estos cuatro años como madre primeriza ha aprendido que no existen tiempos predeterminados, cada niño tiene su propio ritmo, sus propios periodos de evoluciones y de aprendizaje.