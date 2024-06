Entrevista

Laura Pausini es la insignia de la música italiana en el mundo. En parte, también la nuestra, ya que ella ha hecho suyo el idioma español, en el que se desenvuelve perfectamente. Su fama, en contra de lo que auguraban para ella, ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en la estrella mundial que es. Lo corrobora con una gira de récords.

Qué locura de tour. Lo ha agotado todo.Sí. Mira, te tengo que decir la verdad. Cuando yo tenía 18 años y empezaba a cantar, mi primer manager me decía continuamente: 'hay que trabajar ahora que eres joven, porque después de los 40 las mujeres ya no venden y la gente ya no las va a ver a los conciertos'. Y yo, tonta como soy, le creía. Así que los primeros veinte años de carrera los pasé pensando que, después, nadie iría a verme. Y menos a un show tan grande como el de esta gira.

¡Y cuánto se equivocaba!Cuando lanzamos la gira, le decía a mi agencia que estábamos locos, que no sabía si, a mi edad, vendría la gente a verme. Aunque es verdad que ellos me decían que estuviera tranquila, no imaginábamos que vendría un 25% más de público respecto a toda mi carrera. Me siento muy afortunada, pero, a la vez, muy enfadada con el cabrón que en su día me dijo eso. Es mi propia revancha, porque ahora me siento más fuerte que nunca.

¿Borraría a mucha gente que se ha ido encontrando estos años?Sí, pero como cualquier persona que tiene una carrera de 30 años en lo mismo. Todo el mundo encuentra gente que mamma mía... Claro, ahora le diría a mi yo de joven que evitara a esas personas. La falsedad es una cosa increíble y horrorosa. En mi trabajo la gente te dice cumplidos todo el rato: 'Ay, Laura, eres fantástica', 'estás flaquísima' o 'tienes una voz maravillosa'... Te lamen el culo, pero, después, nadie te ayuda. ¿Qué haces ante eso? Y ya no hablamos de los que se aprovechan de ti cuando eres joven y estás en el inicio de tu carrera, y te hacen creer cosas, porque tú no conoces este mundillo. Esos pueden provocarte muchas cosas, tanto a nivel emocional como económico, porque hay gente muy aprovechada.

En esos inicios cantaba que Marco se había marchado para no volver. ¿Se lo ha cruzado alguna vez?Cuando gané el Festival de Sanremo, de repente, se plantó ahí y me pidió salir. Le dije que se fuera a la mierda. ¡Pero si me dejaste, estuve años desesperada e incluso te estoy cantando una canción! (Ríe). Marco era mi vecino, yo tenía 12 años y fue mi primer beso. ¡Sin lengua! Y es muy importante explicarlo, porque esa es el verdadero motivo por el que me traicionó. Me hace sonreír toda esta historia ahora que tengo 50 años.

Ahora sí, pero fue un desamor que le marcó.Con él descubrí que existe la palabra traición. La verdad es que, en ese momento, se encontraron por primera vez y al mismo tiempo el amor y la traición. Y fue muy difícil manejarlo. ¡Yo a los 12 años ya pensaba en casarme y tener hijos! Pero descubrí la palabra traición, no sabía en qué esquina de mi casa y de mi alma ponerme para tener consuelo. Cuando yo canté la canción tenía 18 años, habían pasado 5 desde que nos separamos, pero, incluso ahora, yo me acuerdo perfectamente de cómo me sentía. Con el paso de los años, ya de mayor, claro que he conocido realmente el valor que tiene la palabra soledad, o lo que significa enamorarse e incluso ser traicionada, pero esa canción a mí nunca me aburre, aunque sea un tema adolescente. Marco y yo somos amigos, y yo le quiero, aunque siga diciendo que no me traicionó. ¡Pero yo le puedo recordar el horario, el lugar y hasta cómo iba vestido!

Acaba de cumplir los 50. ¿Cómo se ve la vida?Si la veo desde el espejo, me pongo histérica por ver que estoy envejeciendo. No sabes la ansiedad que de dio ver el número 50 en mi tarta de cumpleaños. Antes de llegar, yo leía entrevistas de mujeres del cine o de la música que ya los habían cumplido y que decían que era el momento más bonito de su vida y en el que se sentían más seguras y bellas. ¡Yo no me veo más guapa, la verdad! (Ríe). Pero sí es cierto que, dentro de mí, estoy viviendo un momento de serenidad que antes nunca había conocido. Mi cumpleaños lo celebré como quise, dando dos conciertos en Milán junto a mis fans, y no haciendo una fiesta como en los anteriores. Eso me hizo muy feliz, y, al día siguiente, en realidad me di cuenta que haber celebrado mi cumpleaños como yo quería y no como el mi familia se esperaba ya era haber tomado una elección que me daba más seguridad, porque normalmente siempre pienso en ellos antes que en mí.

¿Es tan libre como aparenta ser?En las decisiones, desde siempre, claramente sí. Si hablamos de música, tengo la suerte de cantar lo que yo quiero porque yo lo he elegido, ya que mi compañía me decía que era mejor hacer otras. Ya de joven era muy cabezona y estaba muy segura de mí. Amo esa libertad que he tenido de poder ser como soy. En la música siempre lo he hecho. Y también he dicho un montón de noes. Quizá siempre he sido más madura en la faceta profesional que en la personal, porque con mi familia no soy lo rígida que soy en el trabajo.

La familia es una de sus prioridades en la vida. ¿Qué aprendió de sus padres que ahora enseña a su hija?La mayoría de las cosas que ellos hacían conmigo las copio totalmente. Cuando yo era pequeña era un torbellino y tenía mucho carácter, y me doy cuenta de que, quizá, ellos han sufrido mucho con mi manera de ser. Yo ahora les pregunto qué hacían conmigo cuando, con 8 o 10 años, me regañaban y yo contestaba todo el rato. ¡Siempre quería tener la razón! Cuando mi hija me hace eso, yo me vuelvo loca. Entonces ¿cómo lo hicieron mis padres conmigo, si yo era mucho peor? He copiado muchas cosas de ellos, porque los admiro. Y, ahora que soy mayor, estoy muy contenta de ser la persona que soy, porque se lo debo a ellos.

¿También, en parte, la carrea que ha tenido?Si piensas en mi carrera, con esa edad era muy fácil no vivirla de una forma sana. Lo conseguí gracias a que mi padre viajó conmigo los cinco primeros años, desde los 18 a los 23. Yo, en aquel momento, me quería morir y se me hacía muy pesado, pero han pasado los años y me he dado cuenta de que eso fue lo que hizo que no se me fuera la cabeza. Mis padres me han enseñado a ser una persona que ama la vida y a merecerme lo que tengo y quiero tener a través del esfuerzo. Y eso es lo que quiero enseñar a mi hija. Pero claro, la diferencia es que yo soy famosa. Solo tengo miedo cuando ella me pregunta alguna cosa que es consecuencia directa de mi fama. Es que no sé bien si le contesto de una manera junta. Me gustaría que mi hija fuera una persona sencilla.

¿Existe en el mundo algo por lo que decidiría dejar la música?No lo encuentro y nunca lo encontraré. ¿Por qué? No. Pienso que, hasta en situaciones dramáticas, la música siempre me salvará. Y entonces, a las personas que están a mi alrededor que quizá no están bien, me van a encontrar mucho más fuerte, guerrera y luchadora a su lado si yo tengo la música a mi lado. Así que siempre es una buena medicina.

¿Qué opina del reguetón?Yo hice un ensayo de cómo se escuchaba mi voz en una canción pop reguetón. Era Nuevo, que incluí en mi disco Hazme sentir. Me divertí cantándola, pero, la verdad, era demasiado fácil. Y a mí todo lo que sea fácil de cantar me da ansiedad, porque me parece que no me merezco ser una cantante famosa si no hago un esfuerzo. A veces, cuando hago demos en casa para ver qué canciones meter en el disco nuevo, trato de cantar varios estilos. Incluso, y nunca te lo haré escuchar, he cantado una canción trap para ver cómo salía y tengo que admitir que soy la peor del mundo. Me escucho y me avergüenzo de mí misma. Así que, en realidad, no es que no me guste el reguetón, es que hay que saber cantar ese estilo. Mis cuerdas vocales están hechas para cantar cosas que llegan al alma si involucro otro tipo de notas, más gruesas, más largas. Si no canto eso, pienso que soy igual a miles, y no me gusta. Me gusta diferenciarme, tanto en mi forma de cantar como en mi manera de ser.

¿Hay intrusismo en la música?A mí lo que me gustaría es que la gente recordara que las cantantes, principalmente, cantan. ¡Es que ahora parece que todo el mundo canta! La pena es que, muchos de los que sí que lo hacen, se tienen que quedar en casa. Y a mí eso me molesta. Así que tendríamos que buscar los talentos verdaderos que cada nación tiene, y eso, por lo menos en Italia, parece complicado.

¿Qué significa España en su vida y en su carrera?Después de tantos años, siento que la mitad de mi cuerpo y mi alma son españolas, están tenidos de amarillo y rojo. Ha existido un flechazo entre nosotros y, como buena Tauro, que nunca traicionan, yo nunca lo voy a hacer. Espero sentirme siempre así el resto de mi vida, porque me hace sentir bien.

Laura Pausini Comenzó su carrera en 1993, cuando, con solo 18 años, ganó el Festival de Sanremo. En tres décadas ha publicado 20 álbumes, casi todos ellos en italiano y español, y ha vendido más de 75 millones de discos. Ha ganado un Grammy, cinco Latin Grammy, dos Billboard o un Globo de Oro. Ha trabajado en numerosos programas de televisión como 'La Voz', 'Factor X' o 'La Banda'.

Por eso es, con permiso de Raffaella Carrà, nuestra italiana más española.Mira, te cuento una cosa: antes de irse, habíamos hablado muchísimas veces de algo que muchas personas no pueden entender, y es lo que significa ser amados como hijos por gente que no es de tu nación. Ella se refería a España, porque adoraba este país y recibía un tipo de amor muy verdadero. Sabía que la considerabais parte de vosotros. Y, cuando hablaba conmigo, me decía que yo era la única que podía entender lo que era recibir ese tipo de cariño. Cuando murió, pensé que Italia y España estaban de luto de la misma manera. Por eso cuando los italianos se enteraron de que la habían dedicado una plaza en Madrid se quedaron en shock, porque vieron que habíais hecho más que nosotros. Eso dice mucho. También el hecho de que ella, en la última fase de su vida, pasara mucho tiempo en Madrid, donde tenía una casa. Yo siento que ella ha vivido antes que yo algunas sensaciones que me unen profundamente a su manera de amar a las personas que nos han cambiado la vida, y, en este caso, las dos le debemos mucho a España.

