Camila desvela que su marido, Carlos III, es un paciente indisciplinado

La reina Camila ha participado en el II Festival Literario anual de la Sala de Lectura de la Reina, en el palacio de Hampton Court.

Muy entregada a las labores de divulgación cultural, Camila ha departido con algunos escritores, como Harlan Coben, el nortemericano autor de novelas de misterio, como No se lo digas a nadie y No hables con extraños (llevadas a la pequeña pantalla), y Lee Child, otro autor británico de thrillers y creador del personaje de Jack Reacher.

Pero lo más curioso es lo que Camila comentó con Child al respecto de la salud de su marido, Carlos III, que ha recuperado en gran parte la agenda oficial que tenía tras someterse a tratamiento contra el cáncer.

Como se desprende de sus actos protocolarios, el rey "está bien", ha dicho su mujer. Sin embargo, Camila ha desvelado un aspecto un tanto indómito del monarca. "Pero no disminuirá el ritmo. Y no hará lo que le dicen", dando a entender que así se lo han pedido los médicos pero que él no está de acuerdo con seguir sus preceptos.

Camila y el rey asistieron el 5 de junio a los actos solemnes del 80 aniversario del Día D que celebra el desembarco de Normandía y el fin de la II Guerra Mundial. Junto al presidente Macron y su esposa, presidieron el cortejo de líderes mundiales que conmemoraba este hecho histórico.