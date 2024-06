De Macron a Scholz y de Von der Leyen a Le Pen: los ganadores y perdedores de las elecciones europeas

Las citas con las urnas pasan también facturas que pagar a nivel político y medallas que colgarse si la noche sale bien. De las elecciones europeas salen dos fotos muy claras: la sonrisa en tres mujeres que serán claves para el futuro de la UE y la cara de decepción en quienes han capitaneado hasta ahora al motor de Europa. El terremoto de la derecha radical no ha sido tan fuerte como decían los sondeos, pero sí lo suficientemente fuerte como para pegar un shock a las grandes figuras del europeísmo clásico. Llega el momento de pasar lista y repasar quiénes han sido los ganadores y perdedores del 9 de junio:

Las medallas de Le Pen, Meloni y Von der Leyen

El éxito tiene nombre de mujer. Con un 51% de participación las elecciones respaldaron tres modelos distintos. El primero es el de Ursula von der Leyen, que está en disposición de seguir siendo presidenta de la Comisión Europea, aupada por dos cifras como son el gran resultado de su partido, la CDU, en Alemania, y la suma de una mayoría proeuropea de populares, socialdemócratas y liberales a la que se pueden añadir los verdes. Ese será el soporte de la hasta ahora jefa del Ejecutivo comunitario que ha prometido "construir un bastión contra los extremos" para los próximos cinco años en la UE incluso pese al coqueteo con ECR.

De ECR llega precisamente el espaldarazo a Giorgia Meloni. La primera ministra italiana se ha consolidado a nivel nacional y podrá acabar su legislatura con comodidad, pero además elevará su voz a nivel de la UE. Solo tiene en contra que su grupo político no ha llegado a ser tercera fuerza, por lo que no está en disposición de exigir un alto cargo. Con todo, en el Consejo Europeo Italia querrá tener un papel fundamental porque el auge de la derecha radical se palpa mucho más en lo referente a las dinámicas nacionales que ante la foto completa de la nueva Eurocámara.

Ese impulso, eso sí, cogió velocidad sobre todo por el gran resultado de Marine Le Pen en Francia: arrasó en las elecciones precipitando que Emmanuel Macron adelante las elecciones legislativas. El partido de la dirigente gala, RN, es el mayor del Parlamento Europeo (con 30 eurodiputados) para los próximos cinco años. Francia es "su prioridad" en las dinámicas de la UE, pero su fuerza no será suficiente, parece, para condicionar los grandes pactos en la Eurocámara. Aún así, marca una tendencia también de cara a las presidenciales de 2027.

Macron, Scholz... y la izquierda: los varapalos

De las victorias salen también derrotas y el gran perdedor de la noche fue Emmanuel Macron. Trece eurodiputados son muy pocos para los liberales franceses que vieron las elecciones europeas como un suspenso tal del Ejecutivo que el país va a las urnas en menos de un mes. Macron quiere reiniciar todo porque Le Pen le lleva, por mucho, la delantera. Y no solo eso, sino que por detrás ha visto cómo se recupera un Partido Socialista en crecimiento. Desde el Elíseo aseguran que han "escuchado a los franceses". Vienen tiempos duros para quien se ha querido erigir como 'salvador' de la nueva UE. Su receta no ha tenido la luz verde de las urnas.

Otra debacle se dio en Alemania y afectó directamente al Gobierno semáforo. Pésimo resultado de socialistas, liberales y verdes en un territorio germano donde AfD se aupó hasta su mejor resultado histórico y quedó en segunda posición, aunque todavía no tiene grupo en el Parlamento Europeo tras su expulsión de ID. La coalición que forma el Ejecutivo está en mínimos, no solo de valoración en los sondeos sino también en las urnas... tal y como se ha visto. El esquema alemán puede precipitar nuevos acontecimientos en Berlín. El canciller Olaf Scholz además pierde casi todo el fuelle para apretar a Von der Leyen a nivel programático. No le salen los números para exigir.

La UE se escora a la derecha

La foto completa del Parlamento Europeo enseña un escoramiento a la derecha, pues al auge de la derecha radical se suma el gran resultado de los conservadores, que siguen siendo los más fuertes de la cámara. Es algo que ha pasado en toda la historia y esa fortaleza contrasta con el mal resultado de los Verdes y de la Izquierda. La segunda, de hecho, se ha quedado al borde de no poder formar grupo propio. En los ecologistas prefieren dulcificar en cierto modo su caída: asumen el declive propio, pero celebran poder ser parte de una mayoría proeuropea, tal como explicó su líder Philip Lamberts.

Los países nórdicos equilibraron el poder de los socialdemócratas, que simplemente aguantan el tipo como segundo grupo más importante. Sus resultados en España y en Portugal son los únicos que le dan empaque y son también quizás la vía para que puedan elegir qué alto cargo ocupar en la próxima legislatura. Todo parece indicar que reclamarán la presidencia del Consejo Europea, pero ahora empieza la verdadera partida, ya con todas las cartas sobre la mesa.