Rober Gavin Bonnar, escritor y abogado, se hizo conocido en nuestro país cuando trascendió en 2018 que había comenzado una relación sentimental con la hermana de la reina, Telma Ortiz, con quien de hecho continúa y es padre de una niña. Gavin Bonnar la define en este texto como "maravilla".

Bonnar es, antes que 'cuñado' de los reyes de España, Felipe y Letizia, un experto en leyes y conflictos geopolíticos internacionales. 57 años e irlandés de Belfast (estuvo casado con la solista de The Corrs, Shanon, y también llevó casos de personajes célebres), su propio país es uno de los ejes principales de su obra literaria, que abarca seis libros de momento, cuatro de ellos de ficción.

El último, El cuarto poder, (ediciones Agoeiro) acaba de ser presentado en sociedad en España. Y este lunes 10 de junio el autor firmará ejemplares de su obra en la Feria del Libro de Madrid, su primera vez a pie de calle con lectores españoles, quienes posiblemente se detengan atraídos por la portada y el contenido de su título (donde se aprecia una cuerda roja a modo de prohibición) y no por su parentesco 'real'.

A través de su editorial gallega, Gavin Bonnar accede a darle una entrevista a 20minutos, en la que Irlanda, su nación y argumento principal de su nuevo thriller, acapara casi toda la conversación (mencionará a Telma y rehuirá hablar de los reyes).

Esta novela comienza con la bancarrota de su protagonista a casa de las deudas contraídas por su padre fallecido. Las presiones bancarias actuarán sobre el actor principal, que comienza a plantearse si no es mejor quitarse del medio que seguir litigando contra gigantes. "Veo que el complejo industrial militar busca ganar más dinero protegiéndonos de las amenazas reales e imaginadas. Yo no he votado para nadie en la OTAN, no comparto su análisis en casi nada. Hemos llegado a un punto en el que estamos más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos y nadie parece saberlo", dice en algún momento el autor en esta charla.

¿Cuál es la línea de su novela y por qué este tema?

Que cada gran cambio de imperio llega con disturbios, violencia, muerte. Que nos movemos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y no estamos NADA preparados. No me gustan los conflictos. Pero de momento los veo a todos los niveles de la sociedad. Hoy en día hay dos tribus. Tienes que estar en una o en la otra, y no estoy de acuerdo con el blanco versus el negro. El mundo es gris. El mundo es la diplomacia de compromiso, es el arte de lo posible y en todas partes. Veo belicistas, y veo conflicto. El cuarto poder es una novela que trata de las dificultades de un joven irlandés para enfrentarse a la deuda millonaria con el banco que ha dejado su padre. Este es el inicio. A partir de ahí Matt, el protagonista, se verá envuelto en una serie de aventuras en las que descubrirá al lector las claves de la nueva economía que los países BRICS+ pretenden imponer con una nueva moneda de intercambio relegando al dólar. Por cierto, estos días hemos leído que el presidente Putin, miembro de este grupo económico, acaba de anunciar que están trabajando en serio en este proyecto de nueva moneda frente al dólar. Esto lo escribí hace año y medio... Hoy se ha cumplido lo que dije entonces.



Mi novela es una llamada de atención. El mundo está dividiéndose otra vez. Y lo que me encanta es cómo hablan mis lectoras y lectores después de leerlo

¿Y el argumento?El tema lo escogí porque me apasiona la geopolítica, y creí que, escribiendo una novela, en vez de un ensayo que sería más aburrido, podría trasladar al lector estas ideas, como la de la nueva moneda, que creo que van a ser realidades como ya estamos viendo. Por eso, mi novela es una llamada de atención. El mundo está dividiéndose otra vez. Y lo que me encanta es cómo hablan mis lectoras y lectores después de leerlo. Salen mejor informados y muy entretenidos.

¿Ve afinidades (sociales y políticas) entre Irlanda, su país, y España, donde reside ahora?

A nivel de la política nacional, no entro. Ni me interesa. Me quedo en el mundo de la geopolítica. A nivel social, le cuento algo no muy bien conocido. Los irlandeses somos españoles. Es decir, somos gallegos. La relación entre Galicia e Irlanda se remonta a muchos siglos atrás, hace 1.000 años. Los monjes irlandeses escribieron sobre la conquista gallega de Irlanda por parte de un rey, llamado Mil Espaine. Tuvieron seis hijos guerreros y el menor un poeta llamado Amergan. Mil mandó al poeta a Irlanda, donde fue invitado por el rey de Irlanda (Magrenia) a la boda de su hija, Erin. El rey se asustó al escuchar la historia de Amergan sobre los altos guerreros gallegos y degolló al poeta. Mil envió a sus seis hijos guerreros y a un ejército a invadir Irlanda. Los “Gaels” nos han dado el nombre para nuestra cultura porque… ¡somos literalmente gallegos! Toda esta maravillosa historia está escrita en El Libro De Las Invasiones, parte del famoso Libro De Kells.



Quiero a España: me gusta disfrutar de muchas cosas, como las mujeres latinas y más si es como la que tengo a mi lado

¿Es más fácil para un irlandés de Belfast la vida en nuestro país, sin conflictos religiosos?Irlanda ha pasado por un proceso muy complejo que ha terminado, gracias a Dios, en un proceso de paz. Pero ha habido muchos muertos en el camino. Yo como barrister (abogado) he tenido que defender a protestantes que asesinaron a católicos como yo. Pero de esa experiencia uno aprende mucho. Fueron tiempos muy convulsos. Yo soy un niño de ese Belfast del norte católico sumido en una guerra. Tengo recuerdos imborrables, como ir paseando con mi abuela y mis primos, estallar una bomba muy cerca, y ver el horror y la sangre a mi alrededor. Pero mi abuela siguió adelante como si nada hubiese pasado. No podía doblegarse a esa situación de miedo. La vida tenía que seguir frente a las amenazas.

Por eso, lejos de paralelismos que no creo que sean ahora cuestión de análisis político, quiero a España. Una España con un clima mucho más benigno que la dura Irlanda, gentes que aman la familia, poder chatear con los amigos tomando una pinta o un vino, desayunar tostadas con puro aceite de oliva, y disfrutar por ejemplo de estas maravillosas mujeres latinas, españolas, y más si es la que tengo a mi lado. Tengo una en particular que es una maravilla.

¿Cuál es el contenido de su obra literaria hasta ahora?He escrito cuatro libros, dos obras de teatro, historias cortas, poemas… todo. En 2005 escribí un thriller basado en los EE. UU., con dos nuevos partidos políticos y un presidente que construyó un muro entre México y los EE. UU. Había una guerra civil entre los estados rojos y azules. ¡Ojo, lo escribí en 2005! El original de El cuarto poder lo escribí en inglés, pero queríamos la editorial y yo hacerlo para España. Fue algo muy complejo, pero estoy absolutamente encantado del trabajo conjunto que Ediciones Agoeiro y yo hicimos para llegar al libro que ya está a la venta. Muy contento, sí.



Estoy enormemente agradecido al trato de la prensa española por su trato exquisito y educado, a mí y a mi libro

El cuarto poder es la prensa. ¿Qué opina de este sector en nuestro país?

Hay un doble sentido, claro. Pero yo hablo de las potencias mundiales y de cómo actúan. En cuanto a la prensa española, tengo que decir que estoy enormemente agradecido por el trato exquisito y educado que están dando a la promoción del libro y a mí. Son ustedes, de verdad, muy amables. Gracias por ello.

¿Lee autores españoles, cuáles y qué?Pues mire, leo mucho sobre geopolítica y economía internacional. Poco hay en español sobre esto. Pero si de autores españoles me habla, tengo bastantes en la lista de espera en la mesilla de noche. Tengo al reciente premio Fernando de Lara, Manel Loureiro, con el que coincidí hace dos días en el aeropuerto y le prometí leer su última novela, por ejemplo. Me mataría mi editor, Jorge Alonso, si no digo que su última novela, ambientada en la Inglaterra medieval en la lucha por el condado de Salisbury, también me ha encantado, o qué decir de clásicos como El Quijote, obligado. Hispanohablantes como Gabriel García Márquez, obviamente. Ernesto Sábato también.

Es su primera Feria del Libro en España? ¿Qué siente?Sí, efectivamente es la primera como autor, no como visitante y comprador. ¿Qué siento? Un enorme orgullo. Mucho. Que El Corte Inglés me haya invitado a su caseta para firmar ha sido un honor. Y no será la única, ya que estaré durante estas próximas semanas en varias ferias del libro y librerías de España firmando ejemplares. Me gusta estar cerca de mis lectores y que me cuenten sus impresiones. Eso enriquece al escritor. Ver a la gente con la boca abierta después de leer mi novela es una sensación como marcar un gol en un estadio.

Tengo una línea roja inquebrantable con mi familia, que es no hablar de ella. Nunca la traspasé ni nunca la traspasaré