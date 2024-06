El nieto de Julián Muñoz, obligado a pedir perdón tras la broma de las bolsas de basura: "No me río de la gente de Marbella"

Fran Redondo era un desconocido hasta que hace unas semanas decidió dar un paso al frente atender a los reporteros de calle para dar la última hora del estado de salud e su abuelo, el expolítico Julián Muñoz, enfermo de cáncer. También cuando apareció en el plató de ¡De viernes! para sorprender a su abuela, Mayte Záldívar, con un ramo de flores y mostrarle el apoyo de toda la familia.

Pero ahora ha ido un paso más allá. Uno que, por cierto, le ha conllevado muchas críticas. Ha sido en su cuenta de TikTok, donde ha hecho una broma sobre lo que la gente cree que va a heredar de su abuelo. "Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo", comenta su nieto junto a una foto en la que aparece rodeado de bolsas de basura que, siguiendo la broma, se supone que estarían llenas de dinero.

Además, de fondo suena la canción Prendío de RVFV: "Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que gozar y tener dinero en la casa eso sí es felicidad".

Aunque ha dejado claro que se trata de un contenido de humor y que no es real, la publicación está causando un gran revuelo y muchas críticas, ya que muchos usuarios le recuerdan el juicio de la Operación Malaya, en el su abuelo fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística.

Por eso, aconsejado por la familia, según Semana, este domingo se ha visto obligado a pedir perdón. "Viendo el revuelo decidí borrar el vídeo porque la broma se saca de contexto. No me importa que compartáis las imágenes, pero otro programa más que me mete caña", señalaba el joven en D corazón de TVE.

En Fiesta, de Telecinco, hacía lo propio. "Quería decir que en ningún momento me burlo de mi abuelo, ni hablo de una posible herencia. Solo hago una broma en referencia a lo que la gente piensa que nos ha dejado en un pasado".

Además, se acuerda del pueblo de Marbella, donde vive y a la que mucha gente ha citado tras su broma. "Por supuesto, en ningún momento he intentado reírme de la gente de Marbella. Nací en Marbella, vivo en Marbella. La gente que me conoce sabe cómo soy. Si hay alguien que le ha sentado mal la broma de mi abuelo, decir que lo siento mucho".