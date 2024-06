Tu horóscopo diario: lunes 10 de junio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 10 de junio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy comienza para ti una semana que se presenta más difícil o con mayores tensiones, tanto en el trabajo como en otro tipo de ámbitos. Te van a surgir muchos problemas que con los que no contabas, aunque, por fortuna, nada que no puedas llegar a resolver. Muchas cosas que esperabas solucionar se podrían retrasar.

Tauro

La llegada de Marte a tu signo va a hacer que en esta nueva semana luches con más pasión y perseverancia por tus objetivos de trabajo, financieros y de otro tipo, y si es necesario, te enfrentarás con quien haga falta. Pero también tendrás tendencia a ser alocado e imprudente, o a crearte enemigos de forma innecesaria.

Géminis

La semana que hoy comienzas se hallará bajo el dominio de Saturno y por ello las cosas no van a ser tan fáciles como en estas últimas. Aunque siempre te sabes desenvolver bien en todo tipo de circunstancias, sin embargo, no hay duda de que va a ser una semana más incómoda, y los éxitos te van a costar más sacrificios.

Cáncer

Esta semana que hoy se inicia va a ser más dura y difícil, tanto para ti como para todos. Sin embargo, en estos momentos las influencias astrales son muy favorables para ti y vas a tener la sensación de estar protegido, sobre todo frente a los problemas de trabajo o financieros, que vas a poder solucionarlos bien, o eludirlos.

Leo

En la semana que hoy comienza, las influencias astrales van a ser más difíciles. Pero en tu caso, los problemas no van a venir a ti, sino que más bien serás tú quien se los causes a los demás. Has decidido que es el momento de tomar la iniciativa y poner fin a una serie de relaciones y de asociaciones que son negativas para ti.

Virgo

Comienzas una semana que estará dominada por influencias planetarias más severas y difíciles, aunque podrás salir adelante gracias a tu inteligencia y enorme capacidad de trabajo. Pero será una semana en la que vas a tener que tomar decisiones más difíciles de lo habitual e incluso podrías sufrir una injusticia en el trabajo.

Libra

La semana que hoy se inicia va a ser importante para tu vida sentimental y familiar, porque te va a ocurrir un acontecimiento muy afortunado o se te va a hacer realidad alguna importante ilusión. La magnífica influencia que ten envían Júpiter, el Sol y Venus te va a traer una gran alegría o se va a llevar una importante pena.

Escorpio

Esta semana que hoy comienza estará bajo la influencia de Saturno y se presenta más difícil que las anteriores. Sin embargo, tú vas a estar de suerte porque, en lo que al trabajo o las finanzas se refiere, vas a recibir la ayuda de un amigo o un familiar, que te sacará de un problema importante, o evitará que este se produzca.

Sagitario

Comienza una semana que va a ser más difícil que las anteriores, debido al dominio de planetas adversos, como Saturno. Pero para ti las cosas serán mucho más positivas, ya que van a ser tus enemigos, competidores o personas que no te convienen las que van a tener los problemas y adversidades, beneficiándote de rebote.

Capricornio

La semana que hoy comienza va a ser más difícil que las anteriores, y en tu caso conviene que tengas una especial prudencia con las traiciones y los enemigos, especialmente los que atacan por la espalda. Los planetas te protegen y si te atacan podrás salir vencedor, pero podrías vivir algunos momentos muy angustiantes.

Acuario

Se inicia una semana más difícil que las anteriores, desde el punto de vista planetario. Sin embargo, a ti eso te va a estimular el espíritu de lucha y la tendencia a no rendirte ante los problemas, y al final terminará siendo una semana buena para ti, en la que podrás vencer a muchos adversarios y dificultades. Gran voluntad.

Piscis

Hoy se inicia una semana que se presenta más difícil que las anteriores debido al dominio de Saturno, y en la que la persona que más quieres, ya sea un hijo, tu pareja o alguien muy especial en tu corazón, te va a causar muchos quebraderos de cabeza. En esos días deberás tener mucha paciencia, pero sabrás estar a la altura.