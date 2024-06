Salma Hayek impresiona al recrear, a sus 57 años y dos décadas después, la misma pose en bañador: "Algunas nunca pasan de moda"

Hay personas por las que parece que no pasa el tiempo. Salma Hayek es un ejemplo de ello. Y es que, más allá de su incuestionable talento interpretativo, también posee una de las bellezas más destacables del universo cinematográfico.

De ello ha hecho gala en sus redes sociales. Ya hace mucho que dio el salto a Hollywood. Y, como guiño, la actriz ha dedicado a ese tiempo una de sus publicaciones más recientes de Instagram.

En ella ha hecho una comparación recreando una imagen que cumple ahora dos décadas. En el primer retrato, la actriz aparece tumbada de lado, luciendo un bikini marrón y con el pelo más corto que en la actualidad. Tal y como ella ha comentado, data de 1999 y formó parte de una campaña para H&M, hecha por el fotógrafo Édgar Ramírez.

En la segunda imagen, hecha más de dos décadas después, la intérprete está casi en una pose idéntica, pero esta vez con un traje de baño entero, también en tono marrón, y gafas de sol y sombrero tipo cowboy.

La actriz de Frida, además de las imágenes, ha puesto el siguiente texto en su post: " "#TBT Some poses never get old", seguido de su traducción al español: "Algunas poses nunca pasan de moda". Algo que ha provocado un aluvión de 'me gusta' y muchos comentarios positivos.