A un rapero llamado El Bola se le ha ocurrido grabar un videoclip musical en el interior de la catedral de Valencia. Sin permiso del arzobispado o del cabildo catedralicio. En las imágenes se le ve en el altar mayor y otros espacios del templo.

Ante las quejas en redes y del arzobispado, el rapero ha retirado el vídeo y ha pedido perdón. Parece evidente por su reacción que su intención no era ofender a nadie, bien es cierto que esta polémica le ha servido, intencionadamente o no, para promocionar su nueva canción, No me callo, y darse a conocer en los medios y en las redes.

El Bola ha ejemplificado muy bien con su vídeo uno de los males de nuestro tiempo: el poco respeto por lo sagrado. Afirma el filósofo Byung-Chul Han que una sociedad sin respeto, "sin pathos de la distancia, conduce a la sociedad del escándalo". George Steiner llegó más allá al considerar que vivimos en la era de la irreverencia.

Por lo que he podido leer en los comentarios de la noticia en sí y del vídeo, hay una auténtica ignorancia de los ritos y orígenes de nuestra cultura. Para muchos de nuestros conciudadanos, la religión o las creencias forman parte de esa especie de parque temático en el que se han convertido nuestras sociedades. Han olvidado lo que dijo Benedicto XVI que nunca debía faltar: "El respeto a aquello que es sagrado para otros".

En mi opinión, ocurre lo contrario de lo que pensaba Kierkegaard, hoy nos cansa lo viejo y buscamos obsesivamente lo nuevo, lo notorio, lo llamativo. La acción de El Bola muestra también otro fenómeno expansivo en nuestro tiempo: el narcicismo. Este rapero ha actuado como muchos de nosotros cuando, móvil en mano y vía selfie, invadimos espacios y buscamos ser originales sin comprender que el respeto es fundamental para lo público.