'El Bola' graba sin permiso un videoclip en la Catedral de Valencia y lo retira: "No lo he hecho a mala fe, yo soy católico"

Después de la polémica suscitada por uno de sus últimos videoclips, grabado en marzo en la Catedral de Valencia, el rapero 'El Bola' anunció hace unos días en sus redes sociales que lo retiraba, pidiendo además "disculpas públicamente a cualquier persona que se haya sentido ofendida".

Eso sí, también dejaba claro que lo hacía pese a que "la canción nada tiene que ver con la religión, ya que la temática de la canción trata sobre la superación personal y no va dirigido hacia nadie ni hacia ningún organismo".

La canción, No me callo, fue grabada en el interior del templo catedralicio sin ninguna autorización y llevaba en internet 3 meses. En él, se ve al artista, que lleva tatuada una cruz invertida, haciendo peinetas, cantando desde el ambón o introduciéndose en un confesionario, provocando un comunicado por parte del arzobispado de Valencia, anunciando posibles medidas legales.

De este incidente habló este domingo el rapero en Fiesta, donde reiteró sus disculpas. "No he querido ofender a nadie. A la gente le gustaba mucho, pero en el momento en el que nos ha avisado, que nos dijeron que estaban molestos por las imágenes, eliminamos el vídeo. No queremos molestar a nadie y menos a gente de nuestra ciudad".

"Espero que no me digan nada más, porque en ningún momento lo hemos hecho con mala fe o intención. No tratamos de ofender a la Iglesia. De hecho, yo y mi familia somos católicos y si hemos grabado dentro de la iglesia es para que se viera lo bonita que era la Catedral de Valencia", zanjó el artista.