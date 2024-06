El empresario que solo contrata a mayores de 50 años: "Los jóvenes pierden el tiempo con el móvil"

Thomas M Barwick INC

Uno de los principales problemas del mercado laboral es la falta de oportunidades para mayores de 50 años. Las empresas suelen buscar perfiles de gente joven y a partir de ciertas edades, encontrar empleo es toda una odisea.

Pero también hay empresarios que tienen otro punto de vista. Es el caso de Peter Stewart, un empresario de 64 años, que dirige la empresa de control de plagas Aberkil en Aberdeenshire (Escocia), compañía en la que todos sus trabajadores tienen entre 55 y 71 años.

Tal y como recoge el Daily Mail, Stewart explica que en otras ocasiones ha contratado a personas de 30 años, pero las experiencias no eran del todo satisfactorias.

Según su experiencia, muchos jóvenes son "tímidos" y no pueden "mirarlo a los ojos", mientras que otros se distraen fácilmente con sus teléfonos, lo que significa que no pueden seguir el ritmo rápido del trabajo.

"Los mayores pueden mirarte a los ojos y hablar contigo. Creo que muchos jóvenes son tímidos y eso no tiene nada de malo: simplemente no han madurado, no pueden comunicarse con los clientes", dice Stewart.

"No digo que funcione bien todo el tiempo, pero los problemas que he tenido en el pasado ha sido con personas de unos 30 años que no podían hacer el trabajo", prosigue.

"Estás trabajando todo el día. No hay tiempo para quedarse mirando el teléfono móvil o Facebook, hay que pasar al siguiente trabajo", añade este empresario escocés.

Según el empresario, sus trabajadores no sólo han de estar preparados para las plagas molestas, sino también para los clientes de todos los sectores sociales.

"En nuestra industria tratamos con todo tipo de personas, personas muy mayores, jóvenes profesionales y profesores, por lo que la madurez y la confianza son esenciales", dice.

Stewart describe a su equipo como "adaptable", "magnífico" y "compasivo" y asegura que tiene "absoluta confianza" en sus empleados y no los controla de cerca. "Se suben a su camioneta, el supervisor les da su carga de trabajo y ellos siguen adelante", dijo.

"Conozco a muchas personas de cincuenta y tantos años que están siendo despedidas y que piensan que es el fin del mundo. No lo olvides, muchos de nosotros podemos y queremos trabajar, e insto a las personas mayores a que nunca se rindan. Aportamos experiencia de vida y eso cuenta mucho. La juventud es maravillosa, pero no lo es todo", concluye.