Macarena, una sevillana seleccionada para navegar a la Antártida tras superar un cáncer

Macarena Bohórquez, una sevillana de 35 años afincada en Barbate, ha sido una de las seleccionadas en el Reto Pelayo, que llega a su décima edición con el objetivo de que cinco mujeres que han superado un cáncer se enfrenten a veinte días de navegación por la Antártida.

A Macarena le diagnosticaron un cáncer hace diez meses. "Tuve la suerte de que me lo confundieron con un cáncer de mama, pero en la biopsia se vio que era un sarcoma. Es un tipo de cáncer raro, además de poco frecuente y que tiene poca investigación. Los tratamientos son menos, normalmente se diagnostica tarde y mal y eso reduce al final las tasas de supervivencia", explica.

Conoció el Reto Pelayo la noche antes de operarse y se ha convertido en un motivo de positivismo en su vida: "Yo descubrí el reto estando en el hospital la noche antes de operarme. Ahí estaba muerta de miedo y de incertidumbre. En función de cómo salga la operación tienes un pronóstico u otro. Me propuse ir al Reto y ha sido el motor para recuperarme y me ha ayudado para tener un buen estado de ánimo".

El Reto Pelayo consiste en que cada año cinco mujeres supervivientes de cáncer "hacen realidad sueños y objetivos que parecían inalcanzables", según explican los organizadores, llevando a cabo "un gran reto deportivo en alguno de los lugares más recónditos del planeta", liderado por grandes personajes del panorama científico y deportivo del país.

"Uno de sus objetivos es transmitir a las mujeres que están pasando o que hayan pasado un proceso oncológico que hay mucha vida después del cáncer. Que se puede superar y se puede salir más fuerte y hacer cosas que antes de la enfermedad no veías posible con la ayuda de todos los que trabajan para que esto salga adelante", explica Macarena.

Ella, junto a cuatro compañeros, se marcharán a vivir esta aventura a mitad de noviembre para aprovechar el verano astral y las mejores condiciones de la Antártida. Además, se da la circunstancia de que ella nunca había navegado con anterioridad y eso hace que el desafío sea doble.

"Yo soy una persona deportista, antes hacía escalada, barranquismo y surf, pero nunca había navegado. He tenido la suerte de que me han ayudado muchísimas personas y también vamos con un grupo de expertos. Ahora me veo preparada para afrontar la aventura", dice convencida.

Comenzarán el trayecto desde Ushuaia, en Argentina, y harán el paso de Drake a vela, "donde hay rachas de vientos de más de 60 nudos porque confluyen dos océanos. Las corrientes y las olas son brutales. Es una aventura cruzarlo, tardaremos entre tres o seis días dependiendo de las condiciones. Después en la Antártida serán unos ocho días y volveremos", explica Macarena.

Entre los objetivos que se marca la sevillana está darse "un regalo de vida después del año que he pasado", pero también ser una inspiración para otras personas que pasen por su situación: "Si alguien me ve y está en un proceso como el mío, que vean que hay esperanza".

Además, quiere darle visibilidad al sarcoma y "hacer un llamamiento a la investigación. En los niños es potencialmente mortal y quiero que con mi historia se investigue más". Son cinco mujeres que se han "agarrado a la vida" y, aunque Macarena reconoce que le producen respeto las olas con las que se va a encontrar y el movimiento del barco, antepone el desafío de superarlo.

Macarena Bohórquez quiere hacer una mención especial a la Unidad de Sarcomas del Hospital Virgen del Rocío porque cuenta con "unos profesionales espectaculares, a nivel técnico y humano" y destaca la labor de la cirujana Sara Chacón.