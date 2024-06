Primeras palabras de Laura Sánchez y David Ascanio con los detalles de su inesperada separación: "No fue la semana pasada..."

Laura Sánchez y David Ascanio se han separado después de seis años de matrimonio y 15 de matrimonio. Según informaba este miércoles ¡Hola!, la pareja, cuya historia de amor había empezado en 2009, tomó la decisión hace ya un tiempo, tras no poder superar una crisis que venía desde el verano.

Eso mismo ha confirmado la propia modelo y empresaria ante los micrófonos de los reporteros durante un acto. "Todo está bien", ha asegurado Sánchez, asegurando que comienza ahora "una nueva etapa" en la que todo sigue "igual de bien". Además, ha revelado que no han existido terceras personas: "Todo ha sido desde el amor. Somos familia después de 15 años. Pasan estas cosas y desde el amor se toman decisiones por el bien de los dos". Además, indica que la crisis y la decisión se tomó hace tiempo: "No fue la semana pasada, no".

Por su parte, el artista también ha roto su silencio, aunque más parco en palabras. Aun así, el artista desvelaba a los reporteros que, al igual que la modelo, está "bien".

La pareja sería consciente de que, ahora mismo, están en etapas vitales muy diferentes. Ese ha sido el motivo de la ruptura, que ha sido amistosa y de mutuo acuerdo. Sin peleas, enfrentamientos ni terceras personas, informaba la revista.

Según la misma, la modelo continúa viviendo en el que hasta ahora había sido hogar de la pareja, en el centro de Madrid, mientras que el cantante se ha mudado a una nueva casa.

Hay que recordar que la última imagen del matrimonio, que se unió el 29 de junio de 2018, era del pasado 13 de febrero, cuando asistieron a la fiesta de cumpleaños de Bibiana Fernández.