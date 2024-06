Valeria Ros se cierra sus redes por "miedo" a que no le salga más trabajo tras cargar contra Jaime Caravaca: "Tiene mucho odio dentro"

Jaime Caravaca se convirtió en uno de los nombres propios de la semana por haber sido agredido por un espectador en pleno show. El autor de la agresión, Alberto 'Pugilato, líder del grupo musical Pugilato, subía en un momento dado del espectáculo al escenario para acusarle de comentarios pedófilos y, posteriormente, agredirlo.

El hombre, perteneciente a movimientos ultraderechistas, acusaba acusaba al artista de realizar comentarios de tintes pedófilos en una publicación de Twitter en la que aparecía su hijo de apenas tres meses de edad. "Esto por los comentarios pedófilos que ha hecho de mi hijo", le espetaba tras el puñetazo.

La polémica viene por unos comentarios de tintes pedófilos en X, según denunció 'Pugilato', que, días atrás, había compartido una imagen sosteniendo a su bebé con las palabras "Felicidad y orgullo". A este mensaje, el cómico respondió diciendo que nada podrá evitar la posibilidad de que ese niño sea gay y "se harte de mamar polla de negro".

Entre los muchos comentarios sobre el tema, sobresalió uno, el de Valeria Ros, por su firme disconformidad con el cómico. La colaboradora de Zapeando y concursante de Tu cara me suena sacó a la luz, a través de sus redes sociales, los polémicos comentarios que Jaime Caravaca había dicho sobre ella.

''Todo mi apoyo a gente que tiene que lidiar con comentarios dolorosos en RRSS y a la cara ya resulta que se acojonan. Parece que no solo va a por nazis", empezó a contar en X, cuya cuenta está actualmente suspendida. "Es un misógino de mierda y solo quiere llamar la atención. Que conmigo no se cruce'', escribía la televisiva en la red social junto a una captura de Instagram. ''Otra vez más contratas a una cómica para que haga cero chistes y el chiste lo acaba haciendo Grison'', ''Apología del alcohol" y ''me sobra mi hija'', Valeria, persona del año', eran algunos de los comentarios del humorista sobre ella.

Ahora, la humorista ha explicado que se ha cerrado sus redes sociales por el "miedo" de que no le salga más trabajo o le bajen los seguidores. Así, ha comentado a la web de Informativos Telecinco que se va a tomar "un descanso" de las plataformas digitales.

"Publiqué mi opinión en las redes de forma visceral, porque entendí que ese hombre -Alberto Pugilato- reaccionara de esa forma. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, por eso me he quitado las redes, porque parece que dices algo y estás a favor del nazi. Yo no estoy a favor de las agresiones físicas, eso que quede claro", ha explicado la cómica.

"Jaime Caravaca no es un buen compañero. No es una persona que esté muy equilibrada y tiene mucho odio dentro. Durante una temporada le dio por meterse conmigo sin venir a cuento. Los ataques continuados hacia mí reflejan que no está bien de la cabeza, porque no es normal. Eso no era un chiste", subraya.

"Independientemente de que un nazi vaya a agredirlo", asegura Ros, su objetivo era "abrir un debate sobre por qué se penalizan las agresiones físicas y no las verbales, que quedan impunes". "Eso no me parece justo. ¿Hasta dónde se puede poner el límite de lo que se dice en las redes sociales?", se pregunta.