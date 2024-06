El nieto de Julián Muñoz, rodeado de bolsas de basura, bromea con su herencia y le llueven las críticas: "No tienes vergüenza"

El pasado miércoles, se conocía el ingreso de Julián Muñoz en el Hospital Internacional de Marbella. El estado de salud del exalcalde de la ciudad malagueña lleva siendo delicado desde hace unos meses y, poco a poco, se ha deteriorado su estado físico. Un ingreso que, horas después, explicó su mujer, Mayte Zaldívar: "Creo que voy a recibir buenas noticias", señaló.

De la familia del expolítico son muy conocidas la propia Zaldívar, la que era su exmujer y con la que ha vuelto a casarse, sus hijas y, ahora, también su nieto, Fran Redondo.

El joven era un desconocido hasta que hace unas semanas decidió dar un paso al frente atender a los reporteros de calle para dar la última hora del estado de salud e su abuelo. También cuando apareció en el plató de ¡De viernes! para sorprender a su abuela con un ramo de flores y mostrarle el apoyo de toda la familia.

Pero ahora ha ido un paso más allá. Uno que, por cierto, le ha conllevado muchas críticas. Ha sido en su cuenta de TikTok, donde ha hecho una broma sobre lo que la gente cree que va a heredar de su abuelo, enfermo de cáncer. "Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo", comenta su nieto junto a una foto en la que aparece rodeado de bolsas de basura que, siguiendo la broma, se supone que estarían llenas de dinero.

Además, de fondo suena la canción Prendío de RVFV: "Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que gozar y tener dinero en la casa eso sí es felicidad".

Aunque ha dejado claro que se trata de un contenido de humor y que no es real, la publicación está causando un gran revuelo y muchas críticas, ya que muchos usuarios le recuerdan el juicio de la Operación Malaya, en el su abuelo fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística.

"Estarás orgulloso de un abuelo que ha estado en la cárcel por robar en Marbella", le dice uno, a lo que responde: "Orgullosísimo, a más no poder". "No os lo dejó porque se los fundió con la Pantoja y no con tu abuela o con la familia y eso es lo que os j... más", le dice otro usuario, a lo que solo responde riéndose.

"No tienes vergüenza", "Lo último que se espera de los familiares es que encima hagan burla" o "¿Cómo puedes hacer bromas de este tipo? El pueblo de Marbella tiene que estar flipando", son otros comentarios que le dedican los usuarios de la red social.