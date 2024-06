La artista superventas a la que Taylor Swift ha declarado la guerra: "Está utilizando a sus fans como armas"

La cantante estadounidense Taylor Swift, que está inmersa actualmente en plena gira mundial, es probablemente una de las artistas más famosas del momento. Pero no siquiera el éxito y la fama hacen que tenga sus rencillas con otras estrellas.

Tal y como recoge el Daily Mail en su edición de este domingo, la artista de Pennsylvania le ha declarado la guerra a otra exitosa cantante: la también estadounidense Billie Eilish.

"Los expertos de la industria no están ciegos al hecho de que Taylor está utilizando a sus fans como armas y que Billie parece ser la última víctima de esa campaña", dijeron a este medio una fuente cercana a Eilish.

"Cada vez que Taylor siente celos del éxito de una compañera, hace todo lo posible para asegurarse de que sus fans inicien campañas agresivas en internet para derribar a esa persona sin siquiera decirles que se detengan. Y todo mientras opera bajo el pretexto de ser 'la novia de América", dice la fuente.

Las afirmaciones llegan después de que Swift, de 34 años, y Eilish, de 22, lanzaran nuevos álbumes en los últimos meses, lo que desató una feroz batalla por la cima de las listas.

The Tortured Poets Department de Taylor Swift ha mantenido la posición número uno en el ranking de álbumes de Billboard desde su lanzamiento el 19 de abril. Sin embargo, algunos críticos han sugerido que Swift solo lo ha mantenido allí en parte por haber lanzado periódicamente ediciones variadas y extendidas para mantener altas las cifras de ventas y transmisión. En total, Taylor Swift ha lanzado más de 20 variantes de The Tortured Poets Department.

El hecho de que lanzara dos de estas ediciones 'especiales' el mismo día en que Eilish lanzó su nuevo álbum Hit Me Hard and Soft el mes pasado fue percibido por muchos como un intento de pisotear a la competencia.

La medida incluso llevó al manager de la joven californiana, Danny Rukasin, a compartir (y luego eliminar) un tweet acusando a Taylor Swift de "romperse el cuello haciendo todo lo posible para evitar que otros artistas brillen". El tuit implicaba que Swift había programado lanzamientos similares en el pasado para obstaculizar a artistas como Katy Perry y SZA.

Pero no es sólo la percepción de Taylor Swift de jugar con las listas lo que parece haber inquietado a Billie Eilish. En marzo, Eilish atacó a los artistas "despilfarradores" que hacen "40 paquetes de vinilo diferentes solo para que sigas comprando más".

Actualmente, Taylor Swift tiene 11 álbumes de vinilo diferentes a la venta en su sitio, y aunque Billie Eilish insistió en que no estaba "señalando a nadie", los fanáticos rápidamente hicieron el vínculo, y muchos swifties la atacaron por la declaración.

Admás, Billie Eilish dio algunas polémicas declaraciones el mes pasado, primero criticando las canciones que obviamente están dirigidas a un individuo como "frustrantes" (Swift es conocida por sus muchas canciones sobre rupturas dirigidas a sus ex, enemigos y antiguos amigos) y luego diciendo que los artistas que dan "espectáculos de tres horas", como el actual Eras Tour de Taylor Swift, eran "literalmente psicóticos... nadie quiere eso".

"Billie no quiere tener nada que ver con una 'pelea', no está interesada en el drama y no ha hecho nada para provocarlo en absoluto", dijo una fuente cercana a la joven. "En un momento en el que a Billie le está yendo tan bien, no hay razón para que se involucre en ningún tipo de asunto", agregó.

Algunos han sugerido que los conflictos entre las superestrellas en realidad se remontan a enero de 2022, cuando el líder de Blur, Damon Albarn, criticó a Taylor Swift en una entrevista del LA Times, afirmando descaradamente que ella "no escribe sus propias canciones" y comparándola con Eilish, quien dijo que era una "compositora realmente interesante".

Más tarde, Albarn se disculpó, pero no antes de que Taylor Swift respondiera, diciendo que su "opinión caliente es completamente falsa y muy dañina".

La discusión podría haber terminado ahí, pero, en abril de 2022, Eilish hizo un movimiento sorpresa que pudo haber enfadado a la cantante de Pennsylvania, cuando invitó a Damon Albarn a unirse a ella en el escenario durante su presentación principal en Coachella.

Mientras actuaban, se pudo escuchar a un hombre no identificado, que algunos fanáticos afirmaron que era el hermano de Eilish, Finneas O'Connell, en la transmisión en vivo del concierto diciendo: "Taylor Swift nos va a demandar".