El monumento valenciano a 'Chanquete' lleva meses "mutilado" y el PSPV exige explicaciones

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha exigido al equipo de gobierno local que explique qué ha pasado con el monumento de homenaje de la ciudad al actor Antonio Ferrandis, situado en el paseo marítimo pero que lleva "meses mutilado", sin la mitad del conjunto escultórico.

En el monumento, situado entre las playas de Las Arenas y la Malva-rosa y obra del escultor Rafael Orellano, faltan tanto la gran paloma que dominaba la parte opuesta al mar como el Óscar que recibió en 1982 por "Volver a empezar", todo ello dejando a la vista los restos del conjunto, donde sí permanece el monolito con el rostro de 'Chanquete' y el homenaje de València al actor de Paterna, que recaen ante el Mediterráneo sobre un montículo de rocas en una zona de paso diario para miles de personas.

"Una vez más vemos el abandono a la cultura, el abandono al patrimonio valenciano del gobierno de la alcaldesa María José Catalá, y ahora le ha tocado el turno al monumento al actor Antonio Ferrandis, que lleva meses mutilado", ha señalado a la concejala del PSPV-PSOE Maite Ibáñez.

La escultura "lleva desde hace meses desmantelada y gran parte de ella ya no está: falta la paloma, falta la reproducción del Óscar que ganó y que se situaban sobre el pedestal. Y hemos preguntado qué ha ocurrido con estas piezas. No sabemos si están en restauración, si ha sido producto del vandalismo, porque no hay ningún cartel que nos informe de la situación", ha criticado.

El grupo municipal socialista se teme "lo peor" en torno al origen de este suceso, dada la "desinformación" y el "secretismo" sobre lo que ha ocurrido, según Ibáñez.

"Si fuera así, da una imagen de caos y de abandono de nuestro patrimonio que seguimos denunciando y que sigue practicando el gobierno de María José Catalá", ha concluido.