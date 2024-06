Un nuevo libro revela que los astronautas de la catástrofe del Challenger no murieron en el acto: "Estaban conscientes"

Una de las más icónicas imágenes de los años 80 fue el accidente del transbordador espacial Challenger en enero de 1986. Siete astronautas murieron en la explosión que se produjo segundos después del despegue de esta nave de la NASA, un suceso que vieron en directo millones de personas en todo el mundo por televisión.

Aunque se ha creído que los tripulantes de la nave Challenger murieron en el acto, ahora un libro sobre la tragedia sostiene que las siete víctimas no murieron en el instante y fueron conscientes, durante algunos segundos, de su fatídico destino.

Tal y como recoge el Daily Mail, el autor Kevin Cook ha escrito The Burning Blue: The Untold Story of Christa McAuliffe and NASA's Challenger, dice que "la tripulación estaba consciente, al menos al principio, y plenamente consciente de que algo andaba mal".

El libro de Cook se centra en la figura de Christa McAuliffe, de 37 años, una profesora de estudios sociales que ganó el concurso Teacher in Space de la NASA y se ganó un lugar en la misión el 28 de enero como especialista en carga útil.

Tripulación del Challenger antes del fatídico viaje. Christa McAuliffe es la segunda por la izquierda, de pie. NASA / Johnson Space Center

Como iba a ser la primera persona civil en el espacio, el vuelo atrajo una gran atención de los medios, y McAuliffe esperaba demostrar que "los profesores también tienen lo necesario", después de vencer a 11.000 candidatos para participar en la misión.

"A tres meses de las elecciones", escribe el autor, "el presidente (Reagan) y sus asesores vieron la oportunidad de promover el programa espacial y ganar los votos de los docentes de un solo golpe".

Al parecer, hubo varias presiones que pudieron haber empujado a la NASA a realizar el lanzamiento cuando hubiera sido mejor esperar. La primera fue que la agencia estaba programando varios lanzamientos ese año y tal vez hubiera querido demostrar que podían cumplir con sus plazos.

El otro factor fue que Reagan tenía previsto pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión esa noche y quería sacar pecho del lanzamiento en su discurso. El fallo provocó una interrupción de casi tres años en el programa de transbordadores de la NASA, y el siguiente transbordador, el Discovery, despegó el 29 de septiembre de 1988.