Irene Villa habla del estado de salud de Juan Pablo Lauro, su ex marido y pareja de Nuria Fergó: "Sigue en la UCI..."

Irene Villa reveló el pasado jueves el estado de salud de Juan Pablo Lauro, el padre de sus hijos y actual pareja de Nuria Fergó. El exmarido de la escritora se encuentra ingresado en el hospital Santa Fe de Torremolinos a causa de una bacteria conocida como neumococo, la cual le produjo una neumonía que estuvo a punto de llevarle "más allá del cielo", según él mismo reveló en sus redes sociales.

"Sigue en la UCI; pero ha hablado con mis hijos. La situación es complicada. Yo estoy rezando y pidiendo que se recupere pronto. Mis hijos están deseando estar con él y poder abrazarlo", afirmaba Irene Villa al ser preguntada por los medios de comunicación en la entrega de los "Influencers Awards".

Además, la escritora también explicó los motivos por los que no había ido a visitar al padre de sus hijos al hospital: "Él está en Torremolinos y yo en Madrid. Yo me enteré de lo que había ocurrido el pasado domingo cuando fui a dejarle a los niños. Me dijo desde Andalucía que no se los podía quedar. Me asusté un montón, pero luego me quedé más tranquila tras hablar con él por vídeo llamada".

Irene y Juan Pablo tomaron la decisión de separarse en 2018, esta ruptura fue una sorpresa para todos ya que hasta entonces habían parecido la pareja perfecta. Ambos tienen tres hijos en común: Carlos, Gael y Eric. El más pequeño nació tan solo dos años antes de la separación de la pareja.

Ahora, Irene se encuentra a pocos mese de volver a casarse con el coach David Serrato. Los hijos de la escritora tendrán un papel muy importante lo largo de la ceremonia: "Quieren ser testigos en la boda, y quieren hablar. Y tengo la suerte de que lo conocimos a David todos a la vez en un viaje a San Leonardo, un pueblo de Soria, y le tienen mucho aprecio".

Irene describe la oportunidad de casarse en presencia de sus hijos como "algo impresionante e increíble" y es que este enlace matrimonial será diferente a la primera: "Quiero disfrutarla con más tranquilidad, y con más paz. Ya sé por experiencia que eso es lo que hay que intentar, aprovecharla y disfrutar con tranquilidad y paz".

"A México nos vamos seguro. Me encanta ese país. Pero también queremos ir a Japón, al Machu Picchu en Perú, a Vietnam. A algún viaje iremos con mis hijos. En casa somos aficionados a hacer lunas de miel asiduamente", explicaba sobre el viaje de novios.