El marido de Lydia Lozano, operado por un doloroso problema de salud: "No puede ni sacar al perro"

Lydia Lozano no se encuentra pasando por su mejor momento, si bien es cierto que este jueves se conoció que la periodista se recupera de la rotura de vértebra que sufrió, ahora sería su marido el que se encontraría en un estado de salud delicado. Hasta ahora nada había hecho saltar las alarmas, ya que se creía que Charly se estaba encargando de las tareas cotidianas mientras Lydia se recuperaba, sin embargo, no está pasando por su mejor momento.

Hace pocas semanas Charly, de 72 años, tuvo que ser operado por una dolencia que arrastraba desde hace un tiempo: "Una dolencia aparatosa y dolorosa porque también ha tenido que estar de reposo y ahora está con rehabilitación. Se les ha juntado todo", ha revelado una fuente cercana a la periodista en Informalia. "Ya no puede ni sacar al perro", ha añadido.

"Menos mal que Lydia tiene un carácter estupendo y nada le resta su optimismo y ganas de seguir adelante. De hecho, no ha dejado de trabajar prácticamente ningún día, salvo los obligados por su operación de espalda. Después, ha salido corriendo para seguir en los platós, porque a ella eso le da mucha vida", indica el medio anteriormente citado. Lydia se habría convertido en un gran apoyo para su pareja y se habría refugiado en su trabajo para despejarse de los problemas.

Este momento tan frágil para Charly ha coincidido con la operación de la periodista, pero ambas intervenciones, aunque supusieron un shock para ambos, han salido según lo previsto. "Tenían plena confianza en los médicos y todo ha salido bien", han contado fuentes cercanas a la pareja.

El problema de salud que padece Charly

El marido de Lydia Lozano sufrió una hernia discal, una dolencia que marcó un antes y un después en su vida. Tras se intervenido, Charly pasó por uno de los momentos más duros, ya que la recuperación fue lenta y dolorosa. No obstante, la colaboradora estuvo a su lado en todo momento y fue una gran fuente de apoyo.

Años más tarde, fue la periodista quien sufrió una lesión al caerse en el programa 'Baila como puedas'. En un primer momento, no parecía grave, pero con el paso del tiempo, se percató de que su columna vertebral había sufrido las consecuencias del golpe y que tendría que pasar por quirófano. "Ahora soy como Robocop. Tengo como una mochila con una barra de hierro detrás", contaba Lydia.

Este accidente fue el principal motivo por el que la colaboradora se negó a hacer su tradicional 'baile chuminero' en Ni que fuéramos, con la intención de evitar cualquier tipo de lesión. Aunque poco a poco Lydia se va soltando más ante las cámaras.

"Tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me averiguan qué me pasa (…) El lunes me hacen un TAC. No puedo más", confesaba a sus compañeros de programa minutos antes de abandonar el plató. El resto de colaboradores, por su parte, revelaban el verdadero estado de salud de la periodista, haciendo así saltar todas las alarmas.